HK Express︰取消明年1月15日或之後部份航班　將通知受影響旅客

網傳HK Express﹙香港快運﹚今日﹙７日﹚取消不少明年3月底前出發去日本的航班，涉東京、大阪、鹿兒島及福岡，《香港01》就此向HK Express查詢。

該公司回應時未有列明受影響的航班，但就稱正在對其2023年之航班計畫作出檢視，從而對明年1月15日或之後的部份航班作出時間上的調配或取消，而受影響航班之旅客將會獲發SMS短訊及／或電郵通知。

HK Express︰調配或取消明年1月15日或之後部份航班

HK Express指出，早前宣布計劃於2022年10月至12月期間增加80,000個機位即相等於約400個航班，以應付市場需求急增的情況。

另一方面，為了讓乘客對HK Express於2023年之航班安排獲得清晰的概況，HK Express正在對其2023年之航班計畫作出檢視，從而對明年1月15日或之後的部份航班作出時間上的調配或取消。

HK Express補充，受影響航班之旅客將會獲發SMS短訊及／或電郵通知，亦會為他們致力提供其他合適之航班。倘若相關旅客未能獲得合適之航班安排，將可獲全額退款。

已訂票準乘客稱收到改機票等選項

今日（7日）有大批已購買HK Express機票的準乘客，稱突被取消原定飛往日本的航班，涉東京、大阪、鹿兒島及福岡，行程因而受到影響。

其中，連登討論區有網民今午張貼手機郵件截圖稱，收到HK Express的郵件通知，由於航班調整，原定在1月21日上午7時55分，飛往鹿兒島機場的UO546航班被取消。該準乘客表示，香港快運向他提供4個選擇，包括免費更改原定航線的出發日期，或免費更改至其他香港快運航線，但需支付票價差額，新日期須在原定出發日的4周內，並受機位供應限制。

另外，有Facebook群組成員發布多張手機截圖，內文顯示香港快運自行為受影響乘客更改航班，為同日早一至兩小時的航班，亦免費提供一次更改航班的服務。