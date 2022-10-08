招行前行長田惠宇嚴重違紀違法遭雙開　被轟「靠金融吃金融」

據中央紀委國家監委網站，中共中央紀律檢查委員會公布，對招商銀行（3968）前黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予開除黨籍及公職的處分。



中紀委指，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念；無視中央8項規定精神，違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規收受禮品；不按規定報告個人有關事項；毫無紀法底線，長期以市場化運作為幌子，以投資、理財為名，以錢生錢，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度；生活腐化、道德敗壞。

中紀委指出，田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究，決定給予田惠宇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。