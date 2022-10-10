大華銀行料今年香港經濟收縮0.7%　明年回復增長　預測增幅3.5%

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，最近港府宣布，由9月26日起取消強制性酒店隔離措施，並以自行監察取而代之，消息令人鼓舞。行政長官李家超於10月19日發表首份施政報告，預計將推出更多措施以推動經濟重回正軌。重點措施包括與內地通關，以及全面取消防疫限制措施等，將有助顯著改善經濟前景。

他指出考慮到2022年上半年的經濟表現，大華銀行預計香港今年本地生產總值將收縮0.7%，低於政府預期的收縮0.5%至增長0.5%。該行預測第三季和第四季的季度本地生產總值將分別恢復至按年溫和增長0.7%和1.8%。

展望2023年，由於比較基數較低、內需隨著旅客回歸而逐步復甦，以及內地經濟可望企穩，將抵銷市場對全球需求的悲觀情緒，帶動香港明年本地生產總值約增長3.5%。

1月至8月份綜合消費物價指數和基本消費物價指數（扣除政府所有一次性舒緩措施的影響後）平均指數分別為1.6%和1.7%。通脹上升主要見於與能源相關的項目、服裝與鞋類以及食品。由於港元與美元掛鈎，以及本地需求疲弱，港元相對穩定將繼續抑制物價上漲，而兩地通關是主要的上行風險。該行已將今年及2023年的整體消費物價指數預測分別更新至1.9%及2.9%。

料美元兌港元維持於7.85

近期香港金融管理局持續抽緊銀根以支持港元，以總餘額衡量的銀行同業流動性跌至兩年多以來的最低水平，9月中報1,250億元，低於一年前的4,500港元歷史高位。因此，香港銀行同業拆息與持續飆升的倫敦銀行同業拆息之間差距有所縮窄。展望未來，鑑於聯儲局繼續加息，預期香港銀行同業拆息將進一步上升。隨著人民幣貶值，中資企業對港元的需求增加，亦可能導致本地銀根進一步收緊。

美元兌港元匯率在今年8月中短暫跌破7.83，隨後於第三季的大部分時間基本維持在7.85，這主要由於聯儲局在季內大幅加息和整體美元走強。鑑於港元利率在上升過程中落後於美元利率，美元兌港元遠期點數趨於負水平，促使投資者大量進行以港元為融資貨幣的美元套利交易，此趨勢在短期內不太可能改變。整體而言，只要聯儲局繼續加息或將利率維持在較高水平，該行預計美元兌港元匯率將在2023年第三季維持於7.85。