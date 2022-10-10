佳兆業續專注完成及交付物業　與品牌夥件合作加快銷售

佳兆業（1638）發公告指出已經並將會繼續專注於完成及交付其他物業項目，將繼續與品牌夥伴（包括國有企業）合作開發其物業項目﹑採取措施以加快發展中物業及已落成物業銷售，於有需要時出售其資產，及控制行政成本及資本開支。

在談及重組時，公司指出一直與其財務顧問華利安諾基（中國）有限公司合作，以評估資本結構並評估流動性。公司與其財務顧問將繼續與境外債權人（包括但不限於公司發行的美元優先票據的持有人）進行具有建設性的溝通並進行對話，以緩解其流動性問題並制定潛在重組計劃，致力公平對待債權人並保障集團的所有利益相關方的利益，這對於集團的業務和營運至關重要。

禹洲上月合約銷量額近22.7億元人民幣

另一方面，多間內房公布上月銷售數據，其中禹洲（1628）9月合約銷售為22.68億元（人民幣‧下同），按年跌74.89%，銷售面積為13.23萬平方米。今年首9個月合約銷售額為287.41億元，按年跌64.26%，累計銷售面積為161.86萬平方米。

正榮（6158）上月銷售額為19.22億元，按年跌80.97%，合約銷售建築面積為11.92萬平方米，按年跌80.2%。公司又指出今年首9個月累計合約銷售為270.06億元，按年跌76.7%，合約銷售建築面積為165.47萬平方米。

至於美的置業（3990）今年首9個月合同銷售額為595.4億元，按年跌45.46%。