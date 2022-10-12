財政部在港發行55億元人民幣國債　交行香港再成發行及交存代理

中國財政部今日（12日）通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU），面向機構投資者在香港發行55億元人民幣國債。今次人民幣國債發行2個品種，包括增發2024 年到期35億元人民幣國債及增發2027年到期20億元人民幣國債。

2024年到期增發國債的中標價格為100.25元，相對收益率為2.286厘；2027年到期增發國債的中標價格為100.33元，相對收益率為2.674厘。今次人民幣國債認購總額225.1億元人民幣，超額認購4.1倍。

截至2022年9月末，財政部在香港發行人民幣國債共計2,505億元人民幣。自2009年來，離岸人民幣國債在香港市場形成了長效發行機制，發行規模逐步擴大，期限結構日益豐富。財政部持續14年在港成功發行人民幣國債，鞏固香港作為國際金融中心和全球最大離岸人民幣 業務樞紐 的地位， 促進香港債券市場的長足發展 ，提升國際市場對中國發展的認識，奠定中資機構海外發 債成本的基準，滿足市場對人民幣優質資產的需求，加快推動人民幣國際化。

交通銀行香港分行連續第13年獲財政部委任爲人民幣國債機構部分獨家發行及交存代理、財務代理，今次成功發行折射出國際投資者對中國主權信用的認可、對香港經濟持續穩定增長的信心，進一步展示香港分行全球綜合服務能力 。交通銀行一如既往積極配合財政部完成有關招標活動。