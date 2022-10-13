星展：經濟衰退下仍要維持股市投資　美國加息至4.5厘後有望暫停

星展集團發表2022年第四季投資展望，星展集團投資總監侯偉福認為，即使在現時宏觀經濟存衰退風險下，仍然要保持投資，因為投資者需要對沖通脹上升壓力，不過投資組合要盡量分散。建議資產組合中，最多的份額會投放在股市上，因為在波動市況下，投資價值正在出現，並繼續看好優質股。

佔比上，美股投資建議佔組合的27%、其次是另類投資，佔比建議為18%，包括黃金、對沖基金及私營債券等；第三大類別是債券，即發達市場的企業債，佔比為15%。

看好內銀股派息高

對於港股的選股策略，星展集團資深投資策略師楊政齡指，看好大型內銀股，主要因估值低，同時股息率高，動輒達8厘以上水平，並相信內銀有能力維持高派息，因現時派息比率僅30%。另外，看好內地科技股，雖然股價出現大幅下跌，不過盈利能力仍然存在，而且往績盈利表現強，持續受惠內地本土消費向上。



對於美國加息步伐，侯偉福指出美國通脹高企，美聯儲必然會堅持加息，市場已經預期美國將再加息最少兩次合共125點子。他相信聯邦基金利率將升至4.5厘以後，聯儲才有機會暫時停止加息，以審視對勞工市場的影響。

對於經濟前景，預期美國大幅加息下，美國第四季陷入經濟衰退的風險上升，不過相信僅會是一次温和的衰退。