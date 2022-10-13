銀行體系結餘快跌破千億　加P勢在必行?　李若凡：下月先加0.125%

美元強勢持續，日前重上113水平，令不少主要貨幣受壓。港元滙價多次觸及7.85弱方兌換保證，逼使金管局出手接錢。分析指，香港銀行有機會在11月及12月均上調最優惠利率，加幅視乎當時拆息與封頂息率的息差而定，預料今年全年累計加P共0.5厘。



金管局於10月13日早上公布，根據聯繫匯率機制，承接116.97億元沽盤，是自8月初以來單次最大量接錢行動。香港銀行體系總結餘將於10月14日跌至1,066.05億元。對上一次銀行體系結餘處於1,000億元以下，已是2020年6月8日，當日只有957.68億元。

追溯至上一次加息周期，在2018年美國正處於加息周期的中末段，同年8月17日，香港銀行體系總結餘正式跌破1,000億元關口。隨後，於9月份聯儲局公布第8次加息25點子後，香港各大銀行宣布加息0.125厘，加幅低於市場預期。

至於今輪美國加息周期，自今年3月以來，聯儲局已經先後加息5次，累計加息3厘，聯邦利率區間達3至3.25厘。至於本地龍頭大行滙豐亦於9月22日聯儲局議息後，宣布上調最優惠利率（P），加幅為0.125厘，同樣低於市場預期。隨後，恒生﹑渣打及中銀亦跟隨調高P息。

拆息持續上升，並與封頂息率的息差開始拉闊，銀行可能要承受當中的利息成本，讓銀行有較大誘因上調最優惠利率，以收窄息差。（資料圖片）

一個月拆息上升 令淨利差收窄

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，儘管香港銀行體系總結餘失守1,000億元，但這不代表銀行有必要上調最優惠利率，更需要留意的是一個月銀行同業拆息。

李若凡指，當銀行承造物業按揭，在拆息按揭計劃（H按）往往提供封頂息率或鎖息上限（Cap Rate），多數以最優惠利率減去指定百分點作為基準。倘一個月拆息持續上升，並與封頂息率的息差開始拉闊，銀行可能要承受當中的利息成本，壓低淨利息收益率（NIM），便有較大誘因上調最優惠利率，以收窄息差。

她重申，銀行體系總結餘下跌主要由於拆息持續拉升所致，即使跌穿1,000億元水平，並不代表會結餘會急速蒸發或下試2018年的低位約540億元。

一些本地大型銀行往來及儲蓄存款（CASA）規模較大，而活期存款的利率會隨最優惠利率上升，故加P有可能令銀行整體淨利息收益率受壓。（資料圖片／張浩維攝）

料今年累加0.5厘 銀行「拖得就拖」

對於港銀加P的預測，李若凡估計，在聯儲局11月及12月的議息會議後，香港大型銀行分別會加息0.125厘及0.25厘，令年底最優惠利率累計上調0.5厘。她補充，由於傳統上臨近年尾市場資金需求較大，料12月拆息上升幅度較大，一個月拆息有可能觸及3.5厘，屆時香港銀行有更大誘因上調P息。

被問到最優惠利率加幅為何未能跟足之餘，甚至只得0.125厘，李若凡解釋指，由於一些本地大型銀行往來及儲蓄存款（CASA）規模較大，而活期存款的利率會隨最優惠利率上升，即使加P可能令按揭貨款部分的淨利息收益率有所改善，但未必對銀行整體淨利息收益率有利，可能「拖得就拖」。