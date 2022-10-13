道指挫500點後大反彈　全日波幅逾1500點

美國9月通脹按年升幅觸及市場預期上限的8.2%，按月升幅0.4%更較預期快。投資者對關數據反應負面，美股三大指數早段皆下跌。至於美匯指數則由跌轉升。

能源和銀行股表現好，美股到近午市大幅反彈，最多漲近950點，重日波幅1,500點。



【01:50】

美股毋懼通脹數據高企，繼續上升。道指報30,023點，升812點或2.78%；標指報3,663點，升86點或2.43%；納指報10,626點，升209點或2.01%。

【00:45】

美股延續升勢。道指報29,830點，升619點或2.12%；標指報3,635點，升58點或1.65%；納指報10,527點，升110點或1.06%。

【23:30】

能源和銀行股造好，帶領美股反彈。道指報29,599點，升388點或1.33%；標指報3,615點，升38點或1.09%；納指報10,501點，升84點或0.81%。

【23:03】

美股跌勢進一步收窄，道指最新報29133點，跌77點，標普最新報3545點，跌32點，納指最新報10248點，跌168點。

Tesla跌3.8%，蘋果跌1.6%。

美匯指數再度下跌，最新報113.09，跌0.2%。

【22:24】

美股跌幅收窄，道指最新報29021點，跌189點，標普指數最新報3541點，跌35點，納指跌168點，報10244點。

恒指期指夜市最新報16321點，跌87點，較今日收市低水68點。

【21:42】

恒指夜市則跌217點，較今日港股收市低水198點。

【21:40】

美股下瀉，個別亦受壓，Tesla挫4.18%，蘋果跌1.97%，AMD跌5.3%，微軟跌2.5%，亞馬遜跌6.2%。

中概股亦下跌，阿里美股跌4.38%，京東跌4.66%，唯品薈跌3.56%。

美匯指數則上揚，最新報113.63，升0.27%。

美債孳息率上揚，最新報4.042厘，升14個基點。

【21:30】

道指最新報28698點，跌512點，標普最新報3499點，跌78點，納指最新報10118點，跌301點。