金融科技周月底舉行　許正宇﹕將發布虛擬資產政策宣言

投資推廣署今日（13日）發布香港金融科技周2022活動詳情。今年的香港金融科技周10月31日至11月4日透過實體及線上形式舉行。香港金融科技周2022將踏入第七屆，今年主題為「突破界限 共創非凡」，承諾引領行業發展及在金融服務與更多領域體現金融科技方面的突破。

由財經事務及庫務局與投資推廣署主辦，香港金融管理局（金管局）、證券及期貨事務監察委員會（證監會）和保險業監管局（保監局）合辦，香港金融科技周2022預計將吸引來自全球80個經濟體逾2萬多名參加者及超過300萬在線觀看次數。

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「時值香港走向疫後復常之路，我們正致力加強國際聯通，今年的香港金融科技周活動更具意義。以『突破界限 共創非凡』為主題，財庫局與投資推廣署作為主辦方將與合辦機構及業界聯手，以創新思維向環球市場展示我們金融科技生態圈的活力。為支持新興科技Web3（第三代互聯網）及元宇宙作為今年活動的重點之一，我們將首次發行非同質化代幣（NFT）測試其凝聚參與者的能力。同時政府將正式發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，向全球業界展示我們推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景。」