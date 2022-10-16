商湯買股風波　銀行高層控商人　交易猶如海軍鬥水兵｜刁佬

星期五早上，刁佬同刁鳳嘆茶吹水，除咗講下旅遊見聞，當然要講下市場八卦攞靈感寫文。刁鳳話不如寫下藍玉權告湯毓銘唔肯接貨單嘢，刁佬看新聞覺得其實已經講哂，無咩好講，刁鳳話大眾可能對如何踢唔散單刁有興趣。

根據明報報導，藍玉權經中間人認識湯毓銘，湯毓銘派卡片自我介紹為中郵創業國際資產管理董事。佢兩個食飯時傾起刁，二人一拍即合在兩日後簽訂諒解備忘錄（MOU），當時湯毓銘以中郵創業董事身份簽署，承諾在禁售期完結時，以每股4元向藍玉權收購他所持有的660萬股商湯(0020)股份，當時商湯收市價是6元。

不過禁售期完結當日，商湯最低曾見2.91元，可能眼見當初由6元跌到一半都無，湯毓銘就唔肯接貨啦。藍玉權告湯毓銘事後唔認數，需要向佢賠償950.96萬元，而且藍玉權事後發現湯毓銘根本唔係中郵創業董事。

刁佬話根本一開始單刁就唔應該簽MOU，MOU只是表達意向，沒有法律效力，正如你男朋友同你講：「我可能娶你。」其實下一句就係「我可能唔娶你。」，咁不如唔好講。有興趣買就應該先落訂，到時唔買就殺訂，無乜理由要將啲貨鎖係自己度。

刁鳳話最搞笑係，藍玉權點解事後先發現湯毓銘根本唔係中郵創業董事，係唔係邊間公司的董事根本好易查到。簡單Google搜尋下湯毓銘已知此君往事多籮籮，以藍玉權曾出任聯交所、香港按揭證券有限公司及銀行高層的背景，無理由會犯呢啲低級錯誤。更何況一開始就想以高價賣股畀人，點會連呢啲基本文件都未做好。

正如一直刁佬話齋，有心打劫就唔好拎把膠刀。有好多人背景響噹噹，做過好多大公司威風凜凜，好似好勁，但原來埋身肉搏時發現就係得個名，咁無料到。我哋做到棉乾絮濕，準備文件被呢班無料到嘅撩到反艇，現實就係呢啲人擁有咁多光環，刁佬見到都會覺得世事好無奈。建議下次唔識就問下人，或者inbox刁佬，見到得閒會回覆你。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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