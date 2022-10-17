戶戶送：港人平均每月外賣支出增至1334元　呢一區消費額最高！

戶戶送公布香港消費者調查報告，過去三年港人平均每月的外賣支出由 2019 年的 1,095 港元增加了 22% 至 2022 年的 1,334 港元。每月在外賣服務上的平均支出超過2,000港元的受訪者佔比，由2019年的12%倍升至最新的23%。



外送平台戶戶送今日公布最新的香港消費者調查報告，訪問了 1,000 名本地消費者，當中有超過五分之一（23%）的受訪者表示，每月在外賣服務上的平均支出超過2,000港元，與2019 年（12%）相比之下高出近一倍。

戶戶送指，過去三年港人平均每月的外賣支出由 2019 年的 1,095 港元增加了 22% 至 2022 年的 1,334 港元。

受訪者表示，選用外賣服務的首五項考慮因素是不願煮飯（36%）；對外賣平台提供的折扣和優惠感興趣（28%）；天氣因素不願外出（26%）；沒有時間準備飯菜（25%）；疫情下安全起見，避免到人流多的地方（25%）。

雖然整體香港市民對外賣的需求日益增長，但各地區的消費金額亦各有不同。 過去一年，外賣服務的月均消費金額依次最高為灣仔區（1,844 港元）、中西區（1,810 港元）和元朗區（1,678 港元）。當中，與九龍區（14%）及新界區（15%）的受訪者相比，港島區的消費者（22%）更喜歡透過外賣服務，作為辛勤工作或工作表現出色的自我獎勵。

調查顯示，外賣服務在中年消費者中愈來愈受歡迎。46至55歲的受訪者當中，有超過五分之四（83%）表示過去一年更常使用外賣服務（較整體平均水平77%為高）。此外，他們有超過四分之三（76%）表示，將在明年維持或增加使用外賣服務的頻率（較整體平均水平72%為高） 。