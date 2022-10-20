迎難而上　打造虛實房地產王國――資源控股

（特約內容）

房地產為香港命脈支柱，但最近樓價卻受經濟影響應聲下跌約1成，大量單位及舖位蝕讓或交吉，經濟前景增添陰霾，情況令人擔憂。但有公司卻看中時機，逆市出手撈底，北大資源（0618）正是其中一個轉危為機的成功例子。



去年北大資源（0618）面臨前控股股東被清盤，前間接控股股東北大方正集團破產重整，及前董事會成員導致帳目混亂，直接導致北大資源（0618）從去年4月份開始停牌。

其後經過多次債權債務重組的搶修工程，在18個月之內成功復牌。現任董事會主席黃啟豪坦言當時看中這公司是因這公司有超過400億的資產，不可能沒有優良的資產存在，應該有所作為，於是放膽去試：「由於之前因收購合併的關係，早已對公司的帳目大概了解，剛好遇著前控股公司於去年年中進行清盤，便從清盤人手中成功收購過來，去年同期10月加入董事會並進行改組，重新帶領團隊走上復牌之路。」

他補充成功復牌的關鍵正是「業績有交代」，精準的判斷和團結的管理層團隊：「雖然復牌並不容易，且近年也有很多公司未能成功復牌，但我相信我們改組董事會，團結管理層班子後，復牌其實也不是想像中的不可能任務，只要能夠滿足聯交所復牌條件，包括有足夠的規模支撐公司持續經營等，當中還需要進行多方面的獨立報告。但必須加強溝通，避免犯錯，從改組董事會起計，我只剩下12個月帶領公司復牌，過程絕對是分秒必爭。」

面對艱難的營商環境，遇上種種挑戰，公司繼續迎難而上：「公司一直進行優化及開源節流的方針，集團目前有600多名員工，大部分也身處內地，可以大大節省辦公室租金及營運開支，加上我認為內地房地產規模大，貢獻內地GDP佔比最高，分量猶如美國股票市場那麼重要，中央因此不會輕易放棄此行業，所以我對前景更有信心，相信繼續堅持下去必定迎來曙光，我亦對香港房地產市場持謹慎樂觀的態度，我也會積極舆管理層尋找香港房地產市場的機遇。」

北大資源黃啟豪稱，對公司前景充滿信心，積極帶領公司朝科技房地產開發商方向轉營。

未來發展方向

黄主席對公司前景充滿信心，強調會將資源控股從一間傳統的房地產公司轉型為科技房地產開發商：「這是一個革新的改變，有人會質問我房地產不是用來住人的嗎？如何與科技拉上關係？有些人誤會了我們是做智能家居，但其實我們要走在更前，並從銷售角度出發，精確瞄準每一個客戶群進行預售，在樓盤還未建成前以元宇宙的方式，提前掌握大眾對樓盤的感官認知，並收集他們的寶貴意見。」此外，由於疫情關係，無論租戶或買家因為種種原因未能進行交易，導致傳統房地產發展面對重重難關，黄主席指出元宇宙方案正能突破樽頸解決當下的問題：「傳統拍賣土地後再進行興建的舊有模式已不合時宜，未來亦看不見爆炸性增長，此舉更會影響未來股東及投資者對公司營業模式的看法，故此團隊一直積極探索元宇宙領域，將現實及虛擬的房地產接洽起來，通過虛擬房產幫助管理層作出精準的買地、規劃及設計的判斷，進行大革新。」

由Web2.0走進Web3.0

單靠公司自身的努力不足以推動整個虛擬房地產業務，黄主席坦言由Web2.0進入Web3.0必須經歷一段時間以達至普及化：「起初必須有一個入口端令大家方便進入元宇宙，讓他們更方便、更具規劃地在手機程式中進行活動，比方說大家也有一部手提電話，就從這裡入手開設應用程式，可以讓用家在元宇宙內設計虛擬房間、舉辦各式各樣的活動、開設個人展覽廳、宣傳文化及籌辦旅遊活動等。房地產之間也必須進行互動，政府各方面亦需要有更成熟的技術及配套去支持Web3.0。」他更稱元宇宙將顛覆傳統物業管理行業，有意令集團成為服務供應商，與現實上游及下游的業務相輔相成，達至更成功的效果。

打造元宇宙王國

黄主席暫未有為集團定下新一輪盈利預測，但已為集團定下清晰發展方向及框架：「作為民營房地產商，集團會更積極尋找各類型元宇宙及各式各樣相關項目，以規劃元宇宙作主導，目前已有大約20個項目磋商中，期待線上元宇宙的市場愈趨成熟，便能進一步吸引線下的招商引資。」