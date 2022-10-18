田北辰出席Yahoo全球市場高峰會　稱核酸檢測令訪港旅客最為卻步

Yahoo財經第二屆於亞洲區舉辦「Yahoo全球市場高峰會2022」圓滿成功，首4小時直播在全球錄得超過240萬以上的線上瀏覽量。高峰會邀請到多位來自亞洲不同行業的頂尖企業領袖及演講嘉賓，包括雅虎行政總裁Mr. Jim Lanzone、通用汽車行政總裁Ms. Mary Barra、微軟行政總裁Mr. Satya Nadella，以及香港立法會議員兼G2000集團創辦人田北辰等。



雅虎亞太區負責人Paul Sigaloff表示，在過幾年全球市場經歷了一段頗為艱難的時刻，自去年首度將「Yahoo全球市場高峰會」推展至亞洲區，高峰會為各行各業帶來市場及行業的最新資訊、專業知識及實戰策略等，今年將會繼續協助不同規模的企業作好準備以在瞬息萬變的亞洲地區應對及克服經濟與社會上的全新挑戰，引領大家一同走出陰霾並且逆流而上，從新時代中發掘更多全新機遇。

會上，立法會議員兼G2000集團創辦人田北辰提到香港前景問題，指放棄入境核酸檢測措施至關重要。他認為，一旦解除防疫限制後，本港的旅遊及金融業將會迎來反彈，各種商業活動將快速回復至之前的水平。由最初的21日酒店隔離減至現時的三天居家檢疫，可見政府亦意識到必須盡快放寬防疫措施。

田北辰稱，「但我認為最令旅客卻步的，始終是抵港後需接受核酸檢測的措施，因此我亦一直在游說政府採用快速抗原測試而放棄核酸檢測。我相信在進一步提高尤其是60歲以上人口的疫苗接種率後，香港有條件取消包括配戴口罩在內的防疫限制。」

此外，田北辰在會上談到國際性議題，他認為只要解除了防疫限制，中國的消費信心就會回復，但這很大程度上取決於政策發展。鑒於地緣政治的複雜性，田認為香港必須更加創新，並推動金融發展，以創造新的市場和產品，例如，獲監管機構及可靠評級機構支持的綠色融資，或是現在最為熱門的碳信用交易等，這些都有助香港維持國際金融中心的地位。

田北辰亦補充，現時全球真正面對的共同敵人並不是核戰爭，而是控制碳排放，這並不是個別國家能獨自解決的問題，更需要各國合作解決這個全球性的問題。