金融科技股造好　道指再升逾400點　標指暫企穩3700點｜持續更新

歐美股市繼續反彈，當中道指更在早段抽升逾600點。金融及科技股均成為投資者追捧對象。



【01:40】

美股升幅再次擴大。道指報30,595點，升409點或1.36%；標指報3,729點，升51點或1.4%；納指報10,808點，升132點或1.24%。

【23:18】

美股升幅收窄，道指最新報30432點，升246點，標普指數升29點，報3707點，納指升80點，報10756點。

【21:54】

美匯跌穿112，最新報111.85，跌0.17%。美元兌多種主要貨幣均下跌，歐元兌美元最新報0.9867，升0.26%，澳元兌美元最新報0.6331，0.64%，美元兌瑞士法郎跌0.29%，美元兌日圓最新報148.97，跌0.05%，英鎊兌美元最新報1.1331，跌0.24%。

大宗商品方面，紐約期油最新報84.47美元，跌1.16%，布蘭特期油最新報90.94，跌0.74%。

金市方面，紐約期金每盎司最迎報1,660.8美元，跌0.19%，現貨金升0.29%，報1,654.9美元。

【21:38】

美國大型銀行股相繼公布業績，剛公布季績的高盛早段抽升4.5%，摩根士丹利升3.6%，摩根大通升3.25%。

保險股方面，AIG升2.67%。

科技股亦上揚，Tesla升2.6%，蘋果升2.5%。

【21:32】

歐美股市延續升勢，其中道指早段升617點，報30803點，標普指數最新報3758點，升80點，納指升285點，報10961點。

歐洲股市方面，英國富時指數升75點，報6995點，德國DAX指數報12933點，升284點，法國CAC指數最新報6135點，升95點。