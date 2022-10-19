特首公布新一份施政報告　恒指全日挫逾400點　地產股紛捱沽

周二美股三大指數繼續走高，道指收漲337點，連續兩日站高於三萬點關；納指升幅稍遜，全日漲0.9%；標指則升1.14%。惟恒指ADR未能跟隨外圍造好，跌208點或1.25%，報16705點，即月夜期跌192點，報16688點，低水227點。



【16:28】

行政長官李家超今日公布《施政報告2022》，當中有不少部份提及要推動本港經濟發展，當中包括吸引重點企業及人才來港，以及為吸引家族辦公室來港設立，計劃向合符資格者提供稅務寬免等。政府的措施獲得不少商界團體，以及專業機構支持。

行政長官李家超今日宣讀施政報告，港股今日卻低開低收，全日跌幅逾400點，險守16500點，成交額不足850億元。

恒指收市報16511點，跌403點，國指跌158點，報5597點，科指跌139點，報3196點，成交額為847.5億元。

地產股今日表現疲弱，新世界（0017）挫7.7%，報18.82元，恒基（0012）跌3.6%，新地（0016）跌3.6%，嘉里（0683）跌1.3%。

至於近日強勢的醫藥股今日亦向下，藥明生物（2269）跌6.3%，中生製藥（1177）跌2.9%，石藥（1093）跌3.3%，康方（9926）跌3.1%。

科技股低收，美團（3690）瀉6.2%，報144.5元，騰訊（0700）跌4.1%，阿里（9988）跌4.3%。

已於中午公布第三季業績的港交所（0388），收市報252.8元，跌2%。滙豐（0005）跌1.3%。

【15:55】

內地股市全面低收，上證收市報3044點，跌36點，深成收市報11027點，跌160點，滬深300指數收市報3776點，跌61點，創業板指數收市報2425點，跌20點。

亞太區股市走勢個別，日本升101點，報27257點，台股跌12976點，跌147點，韓股跌12點，報2237點。

港股曾跌400點，恒指最新報16526點，跌388點，國指跌152點，報5603點，科指跌134點，報3201點。

【14:37】跌勢擴大至逾300點

港股跌勢進一步擴大，恒指最新報16580點，跌334點，國指跌126點，最新報5629點，科指跌118點，報3217點。

【13:32】恒指跌幅午後擴大

港股跌勢在午後擴大，恒指最新報16644點，跌269點，國指最新報5650點，跌105點，科指最新報3239點，跌96點。

長建（1038）逆市升4.2%，報37元，電能（0006）升2.2%，報37.5元。

地產股方面，新世界（0017）跌5.7%，報19.24元，新地（0016）跌3%，恒地（0012）跌2.2%。

【12:00】半日跌近200點

恒生指數中午收報16715點，跌198點或1.18%，成交額僅411.11億元。

李寧（2331）跌逾4.5%，報54元，成交額7.94億元。公司今日就「逐夢行」秀款部分產品的設計及造型引起外界困擾和疑慮致歉，稱有關產品設計以飛行為主題，並重申設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽。

港交所（0388）績前偏軟，跌0.5%，收報256.6元。

【10:05】港股倒升後再掉頭 科指插逾2%

內房及物管股走高，禹洲集團（1628）曾飆高15%；碧桂園（2007）升半成；時代中國（1233）升逾4%；旭輝（0884）曾升8%後，升幅收窄至1.6%。

旭輝永昇服務（1995）曾漲逾一成，現升8.4%；合景悠活（3913）、融創服務（1516）曾漲超5%。

恒生科技指數一度跌逾2.6%，低見3247點，現跌約2.2%。

【09:20】港股低開108點

恒生指數低開0.64%或108點，報16805點。恒生科技指數跌0.82%或27點，報3308點。

藥明生物（2269）低開逾2%，報49.35元。

據報蘋果公司削減iPhone 14 Plus產量，並告知最少一家中國製造商立即停止生產iPhone 14 Plus部件，又向中國的兩個下游供應商分別削減70%和90%的訂單量。

舜宇光學（2382）低開近2%，報76.8元；瑞聲科技（2018）平開。