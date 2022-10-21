港股全日僅跌69點　5藍籌股跌幅卻逾4%　內房股逆市揚

美股三大指數連日低走，道指收跌90點，報30333點；納指跌約0.6%；標指則挫0.8%。恒生指數ADR周四收報16299點，較恒指「低水」32點。



【16：45】

港股仍然處於弱勢，恒指收市報16211點，跌69點，國指收市報5517點，升5點，科指收市報3101點，跌19點，成交額939億元。

雖然整體而言大市跌幅不深，但是有5隻成份股跌幅達4%或以上，包括申洲（2313）跌幅達9.5%，為今日跌幅最大的成份股。百威（1876）跌5.3%，領展（0823）跌4.7%，恒隆（0101）跌4.2%，網易（9999）跌4%。

內需及消費股同樣受壓，周大福（1929）跌3.2%，李寧（2331）跌3.2%。

公用股亦成為投資者沽貨對象，電能（0006）跌2.8%﹑煤氣（0003）跌3.2%，中電（0002）跌2.8%。

長和系表現疲弱，長和（0001）跌2.4%，長建（1038）跌2.2%。

不過內房股卻逆市上揚，碧桂園（2007）飆6.7%，龍湖（0960）升3.5%，中海外（0688）升2.4%。物管股亦高收，碧桂園服務（6098）升3.1%。

【15：13】

內地股市走勢個別，上證收市報3038點，升3點，深成收市報10918點，跌46點，滬深300指數收市報3742點，跌12點，創業板收市報2395點，跌6點。

亞太區股市方面，日股跌116點，收市報26890點，台股跌126點，報12819點，韓股跌4點，報2213點。

港股方面，恒指最新報16213點，跌66點，國指升4點，報5517點，科指跌18點，報3102點。

【14：25】

恒指最新報16164點，跌115點，國指最新報5499點，跌12點，科指跌14點，最新報3106點。

申洲（2313）跌6.7%，中華煤氣（0003）跌4.7%，領展（0823）跌4.3%，最新報48.8元，金沙（1928）跌4%。

【13：07】

港股午後初段跌61點，報16218點；科指跌0.13%，報3116點。

內房、物管股造好，碧桂園 （2007） 升近6%，高見1.42元；碧桂園服務 （6098） 亦升超3%。

港交所 （0388） 見回吐，跌幅擴大至1.02%，低見252.2元。

【12：07】

恒指半日跌28點，報16252點，成交500億元。科指升0.3%，報3129點。

ATM靠穩，騰訊（0700）升1.2%，美團（3690）升0.71%，阿里巴巴（9988）升0.72%。

內房股造好，中海外 （0688） 、潤地 （1109） 升逾2%及1%，碧桂園 （2007） 升逾6%。

另外，滙豐 （0005） 跌0.1%，友邦 （1299） 跌1%，中移動 （0941） 跌0.9%。

【10:50】

恒指指跌45點，報16234點；科指跌0.13%，報3116點。

內房股續升，龍湖 （0960）、中海外 （0688）、潤地 （1109） 升近3%，碧桂園 （2007） 升近6%，雅居樂 （3383） 升逾2%。

電力股造好，潤電 （0836） 升逾7%，中國電力 （2380） 、龍源電力 （0916） 升逾4%。

【09:20】恒指高開50點

恒生指數開報16331點，升50點或0.3%；恒生科指開報3149點，升0.9%。

京東（9618）高開3.5%，小米集團（1810）漲1.65%，美團（3690）、阿里（9988）微微高開0.3%；騰訊（0700）則逆市再跌0.17%。

中電信（0728）績後低開1.7%，公司第三季淨利潤按年增12%，累計首三季則增5%。