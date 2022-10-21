YouTube Premium全球多國加價　「VPN大法」或不及以前吸引

YouTube Premium 即將迎來首次大幅提價。今天，YouTube 向多個地區用戶宣佈其 YouTube Premium 調整售價，其中阿根廷地區用戶加價高達290%，未來以VPN (虛擬專用網路) 訂閱其他地區的YouTube Premium 或不及以前吸引。



Google 今天發送給訂閱者的電子郵件中宣布，其中美國地區的YouTube Premium 家庭訂閱計劃月費，從17.99 美元上調至22.99 美元，加幅約25%，最多允許 6 名家人/好友使用。

至於英國地區則由17.99 英鎊加價至19.99 英鎊；日本由1,780日圓加至2,280日圓。而兩大VPN熱門地區阿根廷及土耳其則大幅加價。

其中，阿根廷地區個人計劃由 119 阿根廷披索，加至 389 阿根廷披索；家庭計劃更由 179 阿根廷披索，加至 699 阿根廷披索。至於土耳其個人計劃亦由 16.99 土耳其里拉，加至 29.99 土耳其里拉。

過去，由於阿根廷及土耳其貨幣貶值，加上本身地區計劃收費較低，不少人會以 VPN 方式轉至土耳其、 阿根廷等國家申請 YouTube Premium 服務，價格可能相比本地便宜得多。

不過，隨著YouTube Premium 全球多國加價，儘管阿根廷及土耳其大幅加價，但收費仍遠低於英美等地區。