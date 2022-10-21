長江集團榮膺公益金最高籌款機構第三名

長江集團多年來一直積極支持香港公益金的各項慈善籌款活動。於今天（21日）舉行的公益金周年頒獎禮上，長江集團榮膺2021/2022年度公益金最高籌款機構第三名，第二十三度蟬聯三大最高籌款機構之一，由長江實業集團有限公司執行委員會委員兼會計部總經理文嘉強代表接受香港公益金會長李林麗嬋頒發獎狀嘉許。

長江集團長期捐助公益金，早於1999年起已透過不同的籌款活動，配對公眾予公益金的相同捐款，當中尤以「長江捐款熱線」最為人熟悉。而在是次頒獎禮的回顧年度內，長江集團亦重點配對支持「公益金及時抗疫基金」。

「公益金及時抗疫基金」乃公益金於2020年成立，以支援受新冠疫情影響生計的香港市民，紓解燃眉之急；當時長江集團隨即啟動「長江捐款熱線」，以一比一等額配對電話捐款為項目籌款，令善款倍增。去年疫情未退，長江集團更特別聯同李嘉誠基金會，以「公衆致電熱線捐1蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2蚊！」的加碼配對贊助形式，成功鼓勵更多善長共襄善舉，創下「長江捐款熱線」歷來的最高善款紀錄。

此外，長江集團於年度內亦一如過往，繼續支持其他多項公益金籌款活動，如線上百萬行、公益金便服日、積分獎賞贈公益、及商業及僱員募捐計劃（包括綠色低碳日、公益愛牙日、公益行善「折」食日）等。