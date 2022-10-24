金管局：商業數據通正式推出　試行期間曾批出逾16億中小企貸款

金管局公布，今日（24日）正式推出「商業數據通」，旨在提升香港的數據基建，並締造可安全及順暢地互換數據的生態圈。

金管局指，「商業數據通」作為一項以數據擁有人授權為本的數據基建，旨在便利金融機構從公私營數據提供方提取企業（尤其是中小型企業）的商業數據，促進數據共享。隨着「商業數據通」正式投入運作，金融機構可採納更多創新應用，以數碼化和簡化「認識你的客戶」、信貸評估、貸款批核及風險管理等一連串融資流程。

「商業數據通」試行期間，參與銀行合共批出了逾16億港元的中小企貸款，體現了替代數據可帶來的效用，並成功吸引23家積極從事中小企業務的銀行（詳見附件）及10間數據提供方參與。當中，六間擁有大量中小企數據的主要數據提供方已率先加入「商業數據通」，將會讓銀行在企業同意下通過「商業數據通」獲取數據。現階段涉及的商業數據涵蓋電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料。

為確保所有參與「商業數據通」的機構均遵守同一套規則，進行適切、公平及安全的商業數據互換，金管局今日亦公布了《商業數據通管治框架》，詳細列明管治模式及架構。

金管局鼓勵中小企聯絡參與銀行，以進一步了解銀行透過「商業數據通」提供的嶄新金融服務。詳情亦可參閱「商業數據通」網頁。（資料圖片）

金管局鼓勵中小企聯絡參與銀行，以進一步了解銀行透過「商業數據通」提供的嶄新金融服務。詳情亦可參閱「商業數據通」網頁。

展望未來，金管局會繼續研究如何擴闊「商業數據通」的數據範圍，包括加入政府部門及分析服務供應商的數據，以發展出更多與「商業數據通」相關的新商業用例。

金管局副總裁李達志表示，有賴銀行及不同界別的數據提供方的全力支持，「商業數據通」歷經兩年發展里程，從構思演化為試行項目，最終蛻變成投入運作的基建，為此深感喜悅。

他指，『商業數據通』正式推出，邁進數據共享的新紀元，深信「商業數據通」將發揮關鍵作用，推動銀行與數據提供方的多邊數據共享，促進金融創新。