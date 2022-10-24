業績前瞻｜滙豐績前逆升　懶理恒指股災　分析料全靠英鎊步蜜月期

港股現恐慌性拋售，急挫逾千點，直插至萬五點邊緣，重返逾十三年低位，ATM單日三股跌幅達10%至15%。相比之下，將於明日公第三季布業績的大象滙豐（0005），今日表現較為「頑強」，掉頭抽高1%收市。分析師相信，滙豐的股價表現，和英國政壇再變天有關，辛偉誠相信有望上台出任新首相，估計他必需集中火力維持英鎊及英國債市平穩，替上任「收拾爛攤子」，從而支持滙豐股價，穩守上周低位41元力保不失。



港股今日急挫逾1,000點，跌幅超過6%，現恐慌性拋售，大市成交增至1,600億元。不過，大象滙豐在業績前，股價逆市企穩，早段下跌至41元後漸見承接，收市倒升1%，收報42.1元，成逆市倒升的重鎊藍籌。

恒指跌至2009年4月29日以來低位，全日跌1,030點或6.36%，收15,180點。（廖雁雄攝）

市場料滙豐盈利腰斬

滙豐將於明日（25日）公布今年第三季度業績，據《彭博》綜合分析員預測，第三季列帳基準稅前盈利料介乎19.3億至29.77億美元，按年減少45%至64%。盈利中位數為24.52億美元，按年料大挫54.6%，按季料減少38.45%。盈利倒退主因，和市場預期集團會繼續錄得信貸損失（ECL）增加，以及可能要就出售法國零售銀行減值約25億美元所致。

衡量收息業務賺錢指標的淨利息收益率，分析料本季有望升至1.5厘，較對上一季末的1.35厘進一步提高，主因季內多個國家步入加息周期，有助滙豐擴大利息收入。

衡量收息業務賺錢指標的淨利息收益率，分析料本季有望升至1.5厘，較對上一季末的1.35厘進一步提高，（張浩維攝）

高盛看好息差擴闊 目標價最樂觀見77元

綜合多間投行看法，暫以高盛估計最為樂觀，該行給予滙豐的目標價是77元，較現價高出逾80%，亦為一眾投行中最高（目前投行對滙豐的目標價介在乎50元至77元）。高盛指出，期內美元、港元及英鎊利息上升，受淨息差擴闊19點子推動，預料滙控第三季淨利息收入按季升11%，至82.53億美元。

綜合多間投行看法，暫以高盛估計最為樂觀，該行給予滙豐的目標價是77元，較現價高出逾80%。（資料圖片）

英鎊跌勢暫緩 利好滙豐回升

分析指出，滙豐的業績要繼續關注英鎊的走勢。花旗早前表示，今年第三季度英鎊兌美元貶值13%，該行估計這可能對資本（普通股權一級資本比率（CET1））造成15個基點的壓力（估計令CET1下降6.2%）。匯兌因素，料影響滙控旗下英國業務收益表現。據滙控截至去年底的結構性外匯敞口，英鎊佔322.18億美元，港元佔397.22億美元，人民幣有358.79億美元，3者為最大的結構性外匯敞口，共佔66.71%。第三季英鎊及人民幣兌美元匯價均見貶值，匯兌上的損失或在帳面上反映。

不過，英鎊經過上月底的大跌危機後，目前跌勢暫時緩和，主因現任首相卓慧思宣布辭任，加上她上任以來推出一系列減稅措施亦已經撤回。眼下英鎊的回升趨勢得以持續一個月，英鎊兌美元新報1.14，徘徊一個月高位。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康指出，相信辛偉誠上任後，主要動作是「收拾殘局」，會集中火力維持英鎊及英國金融市場的穩定。因此，對於英國金融市場料會出現一個短暫「蜜月期」，利好滙控。（訪者提供）

英政壇再變天 英鎊料見「蜜月期」

英國政壇再度「變天」，英國前首相約翰遜宣布不角逐保守黨黨魁，讓黨魁之位落入前財長辛偉誠呼聲高。安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，現時辛偉誠接任首相的機會最大。由於卓慧思在「迷你預算」中推動的的大規模減稅改革方案已經撤回，相信辛偉誠上任後，主要動作是「收拾殘局」，會集中火力，維持英鎊及英國金融市場的穩定。因此，對於英國金融市場料會出現一個短暫「蜜月期」，預計未來三個月，英鎊匯價可望持續回穩，對滙控而言，屬正面消息。