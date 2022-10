二十大閉幕　投資者情緒不穩？　譚新強：清零及國安問題不利市場

中共二十大上周六(22日)正式閉幕,在國家明確未來政策及方向之時,恒生指數卻未能跟隨外圍造好,反跌超1000點續創下13年新低,更是失守回歸前(1997年6月27日)收市價15196點,收報15180點,全日跌1030點。



中環資產投資管理基金創辦人譚新強認為,隨著中國進一步走向規劃經濟,國家「清零」政策,以及二十大會上較多提及國家安全等,將成為市場最為關注的事項。



新一屆中央政治局常委有7人,分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

中共二十大閉幕會於上周六在北京舉行,選出新一屆中央政治局常委,分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希,習近平續任中共總書記、中央軍委主席。至於李克強、栗戰書、汪洋和韓正等人,則不在205人的名單內,意味四人將退出中共最高決策層。

財金官員或大洗牌

除此之外,今屆中央委員名單未見多名財金官員,包括即將退休的國務院副總理劉鶴、人民銀行行長易綱、國家財政部部長劉昆、銀保監主席郭樹清。

財金官員似乎將迎來出現大洗牌,今屆出身自財金系統的委員或有類似背景的人數約有十多名,包括國家發改委主任何立峰、中國證監會主席易會滿、商務部長王文濤,以及曾任人民銀行副行長的北京市委副書記殷勇等。當中,外界估計殷勇是人民銀行行長的主要接替人選。

再度連任中共總書記的習近平在二十大期間提出一個新名詞——規範財富累積機制。(新華社)

「規範財富累積機制」成熱話

政策方面,再度連任中共總書記的習近平在二十大期間提出一個新名詞——規範財富累積機制令人關注。有內地學者稱,規範財富積累機制是中央首次提出,該說法是對「共同富裕」理論的延續和完善,由於中國人民財富積累速度很快,但出現不勻情況。要增強財富分配公平性,縮小財富分配差距,便要規範財富積累機制,避免出現「富者累巨萬,而貧者食糟糠」的現象。

恒指插至97年回歸前

隨著二十大閉幕,中央亦重新公布第三季經濟數據,季內GDP按年升3.9%,高於預期的3.3%。至於 9 月份進出口數字皆勝預期,以美元計價出口按年增5.7%,進口則增長0.3%。

縱然經濟數據好過預期,可是中港資本市場情緒似乎由觀望,轉趨向保守。儘管外圍股市造好,美股上周五三大指數大幅高收,日韓台股指皆見造好,唯獨中港股市受挫,當中恒生指數更是大跌近半成,續創近13年新低,更幾乎回到香港1997年回歸前的水平,收報15180點,全日跌1030點。

港股單日急跌1030點,續創下13年新低,更是失守回歸前(1997年6月27日)收市價15196點,收報15180點。(廖雁雄攝)

譚新強:清零、國安不利資本市場

中環資產投資管理基金創辦人譚新強認為,港股的跌勢非一日之事,認為與二十大的班子人選無關,「其他6名常委係邊個都唔重要。」然而,他相信國家的清零政策,以及會上提及較多的國家安全,才是市場最為關注的事項。

譚新強稱,由於國家堅持動態清零,相信早前市傳放寬至「2+5」的可能性極低,原因是放寬可能會令病例數目急增,與近3年來堅持的清零政策有所違背。他認為,除非國家能夠強制人民接種疫苗,而疫苗不單可以防重症,更要有效防感染,否則難以放寬防疫政策,「中國不容許死好多人!」。

以往中國發展依靠基建、運輸投資,與人口流動關連性極大。譚分析指,隨著國家落實清零政策,在大時大節不鼓勵人民回鄉,令這些過去賴以成功的基建投資失去經濟效率,城投債及地方政府財政出現壓力,從而動搖「百業之母」銀行業的穩定性,危及整體經濟。

中環資產投資管理基金創辦人譚新強認為,中國堅持「動態清零」政策恐不利資本市場。

另一方面,資本市場憂慮的問題是台灣局勢。在二十大會上,國家主席習近平強調國家安全,稱堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景,但決不承諾放棄使用武力,祖國完全統一一定要實現。

譚新強稱,儘管早前佩洛西訪台已經超越國家紅線,但認為中國不會貿然出兵,強調中國愛好和平統一,中央或會主要向台灣提出邀請,進行和平商討。不過,只要兩岸關係有進一步發展,他相信距離戰爭更加接近。觀乎俄烏衝突,譚新強深信現今世界出現核武機會不細,市場或可能擔心出現第三次世界大戰。

譚新強認為,港股的長期跌勢,主要與強美元、加息、盈利增長有關。(資料圖片)

港股下跌非一日之事 強美元加息因素所致

二十大過後,中港股市顯然缺乏支持,港股更是大瀉千點,重回97回歸前水平。譚新強認為,港股的長期跌勢,主要與強美元、加息、盈利增長有關。

但譚指出一點,中國愈來愈走向規劃經濟,欲回歸馬克思列寧主義的初心,當走向極端之際,「有一班人相信 down is up,up is down」,這些人樂見市場崩塌,誤以為崩潰才是對社會有利。但他認為應從另一面看,市場的崩塌正正代表效率低、股本回報率(ROE)低,最終會有惡性後果。