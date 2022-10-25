新世界醫健品牌Humansa旗艦中心開幕　冀大灣區佈點年內擴至30間

新世界集團下的醫療健康品牌 Humansa（仁山優社）宣布，其旗艦中心在尖沙咀Victoria Dockside開幕。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，Humansa 作為新世界集團生態系統的一環，提供醫健體驗和服務，並一直與多方合作夥伴聯手，發揮協同效應，滿足香港以至大灣區日益增加的醫健需求，著重預防性健康管理。

據介紹，Humansa Victoria Dockside佔地超過去1.4萬平方呎，並配置健身房、桑拿房等。客人在完成各項檢查後，由醫療人員組成的跨學科團隊，包括醫生、物理治療師、健身教練、營養師等共同討論，形成個人化的評估結果，並制定針對性的跟進改善方案。

中心面積1.4萬平方呎

該中心提供一般醫療服務，如全科醫生服務、流感疫苗和其他疫苗接種、傷口治療和其他小型外科手術等。

Humansa於本年內，將粤港澳大灣區的業務擴充至逾30間醫健佈點，公司行政總裁蘇嘉威表示，將持續為香港及大灣區其他城市打造綜合優質醫健服務，Humansa會在Victoria Dockside及廣州增設兩間中心。