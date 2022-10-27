恒生指數升110點　晶片股彈升　阿里揚逾4%

美國多隻大型科技股公布季績後急挫，拖累納指大跌逾2%，不過港股在美預託證券（ADR）並無受影響，騰訊（0700）﹑阿里（9988）及滙豐（0005）ADR均高於本港收市價。至於亞太區股市走勢個別，其中韓國股市早段揚1.5%。另一方面多隻中資金融股會在月底公布第三季業績，業績表現及公司管理層對前景的展望，料成為投資者關注焦點。



【16:42】

港股再度高收，恒指收市報15427點，升110點。

晶片股上揚，華虹半導體（1347）收市報19.74元，升6%，中芯（0981）最新報16.64元，升3.6%，復旦張江（1349）升2.2%。

科技股亦高收，阿里（9988）升4.1%，收市報64.85元，騰訊（0700）升0.8%，美團（3690）升1.6%。

金融股方面，渣打（2888）跌3.3%，收市報48.55元，滙豐（0005）升1.1%，港交所（0388）倒跌收市，報225.8元。

【15：07】

A股三大指數收市偏軟，上證指數跌16點報2982點；深成指跌68點報10750點；滬深300指數報3631點，跌25點或0.7%；創業板指數報2337點，跌35點或1.5%。

恒指升129點，報15447點；科指升1.02%，報2986點。港交所 （0388） 跌幅進一步擴大至2.65%，報227.4元。

【14:28】

港股升幅進一步收窄，恒指最新報15516點，升198點，國指升62點，報5279點，科指升50點，報3006點。

晶片股中芯（0981）升4.7%，復旦張江（1349）升2.6%，華虹半導體（1347）曾收復20元關，最新報19.98元，飆7.3%。

【13:25】

港股升幅在午後在維持逾200點，恒指最新報15549點，升231點，國指升74點，報5292點，科指升55點，報3012點。

中升（0881）升5%，報34.85元，吉利（0175）升3.5%，友邦（1299）升3.2%。

【12:55】

港股今早延續上日升勢，恒指曾升逾500點，高見15833點，中午收市報15584點，升266點，國指最新報5306點，升89點，科指升64點，成交額為665億元。

科技股上揚，阿里（9988）升5.6%，中午收市報65.8元，美團（3690）升2.7%，騰訊（0700）升2.2%，京東（9618）升8.8%。

內需股方面，百威（1876）升6.1%，報17.82元，已公布第三季業績青島啤（0168）曾失60元，中午收市報60.95元，跌4.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，渣打（2888）跌3.7%，港交所（0388）升0.9%。

【10:42】

港股維持逾400點升幅，恒指最新報15772點，升454點，國指升157點，報5375點，科指升107點，報3064點。

【09:45】

港股升幅擴大，最新報15785點，升468點，國指最新報5383點，升166點，科指升130點，報3086點。

阿里（9988）升8.2%，騰訊（0700）升4.2%，美團（3690）升5.9%。

【09:26】

恒生指數最新報15721點，高開403點，國指最新報5370點，高開153點，科指最新報3083點，高開127點。

滙豐（0005）高開0.9%，港交所（0388）高開2.2%，渣打（2888）則低開2.7%。

阿里（9988）高開8.4%，騰訊（0700）高開4.5%，美團（3690）高開6.7%。

昨日宣布將以非公發行A股集資最多450億元人民幣的郵儲行（1658），高開1.8%。至於已公布第三季業績的平保（2318），高開1.5%。

內房股亦上揚，龍湖（0960）高開2.4%，碧桂園（2007）高開2.3%。

今早公布第三季業績的百威（1876），高開3.8%。