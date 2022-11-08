收息攻略｜短期儲蓄保險首年保證派息率至少5%¹　4周年推多重賞

新冠疫情影響環球市況，市場波動無疑令投資者感到不安，想令財富增值，但風險承受能力有限，提供穩定回報的港元短期儲蓄保險無疑是個不錯的選擇。坊間近期更出現回報穩健的相關產品，首年保證派息率至少5% p.a.¹，而且不會減低資金靈活性，更可於網上簡單投保，免佣金又不怕被Hard Sell！



短期儲蓄保險產品著重保證回報，經過3至5年的保單年期，便可取回目標儲蓄金額，深受收息一族歡迎。本地市場上的短期儲蓄保險產品不少，主打簡單靈活的Blue全新儲蓄保險產品「EasySave智易儲蓄保ES1」（EasySave）回報可觀，再加上Blue踏入4周年，推出「Blue 4周年4重賞」加碼優惠，首年保證派息率至少5%¹！多重獎賞陸續有來，即看以下EasySave 4大賣點。

賣點1：首年保證派息率至少5%p.a.¹

凡於「Blue 4周年4重賞」推廣期內成功投保，首年可獲額外限定優惠3.5% p.a.，一併投保指定WeCare系列保障更可享0.5% p.a.貼心獎賞²，連同保證平均派息率1.5% p.a.及期滿時0.5% p.a.終極獎賞³，即首年保證派息率可高達6% p.a.⁴ ，回報認真豐厚。

賣點2：入場門檻低

不想長期支付保費負擔，是不少投保短期儲蓄保險人士的心聲。EasySave保費門檻低至每月HK$500，方便不同人士隨時輕鬆展開儲蓄計劃。

EasySave著重保證回報而且保費門檻低至每月HK$500，方便不同人士隨時輕鬆展開儲蓄計劃。

賣點3：自主度高 隨時儲錢拎錢

買保險是一份長期承諾，即使對未來有所規劃，現實變化亦可能不如預期。投保人可選擇以月繳或年繳方式繳交保費；亦可因應需要，隨時繳交額外保費⁵ 及提取戶口價值⁶，並無額外收費，靈活自主。

賣點4：一機在手 智能化管理保單

網上投保成為大趨勢，投保人可隨時透過BlueHK手機APP管理保單、繳交額外保費⁵ 及提取戶口價值⁶，更可查閱保單詳情、繳費記錄及獎賞詳情，過程簡單快捷。一App在手，輕鬆處理各種需要。

驚喜不斷！Blue 4周年加碼優惠

踏入4周年，Blue大派禮物。凡同時投保EasySave與WeSave定息儲蓄保S3，即可獲得HK$200電子禮券⁷；同時投保EasySave、WeSave定息儲蓄保S3與持有WeGuard藥劑EASY保⁸，即可獲得HK$300電子禮券⁷。按此了解更多驚喜優惠與禮品。

*產品及優惠受條款及細則約束

1. 「首年保證派息率至少5% p.a.」是指保單保證平均派息率1.5% p.a.，加上Blue 4周年限定優惠首年額外3.5% p.a. 。

2. 貼心獎賞僅適用於投保人在「EasySave智易儲蓄保ES1」成功簽發後的9個月內，成功投保一張WeCare系列的指定計劃（包括「WeCare定期人壽保障計劃1」、「WeCare定期人壽保障計劃2」、「WeCare危疾保障計劃1」及「WeCare三合一全面保」）保單，直到「EasySave智易儲蓄保ES1」保單首個保單周年日，若該WeCare系列保單仍然有效，且保障額維持最少HK$1,000,000，貼心獎賞將在第一個和第二個保單周年日和保單期滿日計入戶口價值。若「EasySave智易儲蓄保ES1」於第一個或第二個保單周年日或保單期滿日之前終止，則相應及後續保單年度的貼心獎賞將不適用。即使保單持有人根據上述要求成功投保一張以上WeCare系列的指定計劃，貼心獎賞的最高派息率為0.5% p.a.。

3. 終極獎賞將在保單期滿日計入戶口價值。若投保人於保單期滿前終止保單，便不符合領取終極獎賞的資格。

4. 「首年保證派息率可高達6% p.a.」是指保單3年期滿時的首年最高派息率，當中包括保單保證平均派息率1.5% p.a.，加上Blue 4周年限定優惠首年額外3.5% p.a.、投保指定保險之貼心獎賞0.5% p.a.，以及終極期滿獎賞0.5% p.a.。

5. 於保單有效期間，你可以隨時繳交額外保費，惟須受制於額外保費的最低要求（HK$100）及最高額外保費（3年定期保費總額減去已繳保費總額，加上提款總額（如適用）。

6. 於保單有效期間，你可以隨時透過BlueHK手機APP向Blue發送通知提取部分戶口價值，惟須受制於最低提取金額規定（HK$100）及最低戶口餘額（HK$500）、Blue的批核和適時指引。從Blue收到你的提取金額通知當日起計，Blue有可能延遲提取金額的付款最多6個月。Blue將不會就保單下任何處理中的提取金額支付任何利息。

7. 電子禮券獎賞必須於BlueHK手機APP領取。

8. 推廣期內成功投保「EasySave智易儲蓄保ES1」（「EasySave」），「WeSave 定息儲蓄保S3」（「WeSave S3」）及在2022年1月20日至12月30日期間（指定時間）持有「WeGuard藥劑EASY保」（「藥劑EASY保」）保單的客戶可享價值HK$300的電子禮券。

產品及優惠受條款及細則約束。

「EasySave智易儲蓄保ES1」及「WeSave 定息儲蓄保S3」為儲蓄保險計劃，並非銀行儲蓄產品。

上述產品只計劃於香港境內出售。

以上資料僅供參考，詳情請參閱相關產品概要及保單條款。

以上資訊不應被視作為任何形式之要約或推薦購買保險產品。

上述產品及優惠資訊由Blue Insurance Limited（「Blue」）提供。

（資料及相片由客戶提供）