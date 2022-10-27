上季虧損40億瑞郎　瑞信擬籌巨額新股本資金　加強資本實力

瑞信公布第三季業績，列賬虧損40.34億瑞士法郎（約321億元），主要受到提前反映戰略重組的影響。該行亦公布重組計劃，包括重組及分拆投行業務，同時計劃在未來3年裁減9,000人，當中2,700人會在本季內裁減。至2025年時人手將由目前的5.2萬人降至4.3萬人。

該行上季收入為38億瑞士法郎，按季增4%，按年則下跌30%。季內稅前虧損3.4億瑞士法郎，按年盈轉虧，按季則虧損幅度收窄71%；列賬虧損40.34億瑞士法郎，按年增加53%，按年則轉盈為虧。

普通股權一級資本比率降至12.9%

截至今年9月底，普通股權一級資本比率為為12.9%，分別按年及按季下跌1.8個百分點及0.9個百分點。

瑞信亦公布重組方案，計劃籌集40億瑞士法郎，又預料今季至2024年的重組及減記涉及金額29億瑞士法郎。

分拆瑞士信貸第一波士頓

該行計劃對投行業務進行重組，將瑞士信貸第一波士頓分拆為獨立的資本市場及顧問銀行，並紐約為總部，與總部設在「新瑞信」分家。該行將大部份證券化產品集團資產售予Apollo及PIMCO，亦預出售非核資產。

瑞信指出上述行動可降低風險加權資產（RwA）900億美元，令該行普通股權一級資本充足率在2025年回升至13.5%以上。

馬杰明︰轉型將有助於加强香港業務發展

瑞信香港行政總裁馬杰明表示，集團正在募集約40億瑞郎的新股本資金，以加強資本實力，未來將把備考CET1比率提升到14%左右，以便有足夠的資金為客戶提供支援，爲推動亞太區業務增長奠定基礎。

他又稱，瑞信的轉型將有助於加强香港的業務發展，「香港一直是瑞信在亞太區長期業務增長的主要市場，同時也是該地區重要的財富管理業務中心和連接蓬勃發展的大中華區業務的樞紐。」