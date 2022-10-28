吳亞軍因個人年齡及身體原因　辭任龍湖主席及執行董事職務

龍湖（0960）董事長吳亞軍因個人年齡及身體原因，辭任主席及執行董事等職務，由今日（28日）起生效。執行董事兼首席執行官陳序平，獲委任為董事局主席﹑環境﹑社會及管治委員會委員及上市規則第3.05條規定之公司授權代表。

公司指出吳亞軍因個人年齡及身體原因，而辭任執行董事﹑董事會主席﹑提名委員會主席﹑薪酬委員會委員，環境﹑社會及管治委員會，投資委員會委員及上市規則第3.05條規定的授權代表，並獲委任公司戰略發展顧問。

公司又表示，吳亞軍於任職期間作出寶貴努力，及貢獻致以由衷謝意。她會從今日擔任戰略發展顧問，在戰略發展及卓越運營方面繼續為公司提供指導意見。

公司指出吳亞軍已確認，與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭的其他事宜須提請公司股東及聯交所注意。

1993年創辦龍湖

據公司2021年年報顯示，當時為57歲的吳亞軍，於1993年創辦龍湖。在2007年12月21日獲委任公司執行董事及主席。

另據資末顯示，吳亞軍於2018年11月，將由信託持有的43.98%龍湖股份，轉予女兒蔡馨儀。今次是蔡馨儀名字首次曝光。

龍湖於公告內指出，由吳亞軍設立並持有Silver Sea持有公司26.1億股股份。為了家族財富及傳承，該批股份會全數由母親信託分派予女兒信託。資產分派後吳亞軍仍是公司主席及執行董事。

同時蔡馨儀無條件承諾及保證，將促使信託根據母親的指示行使相當的股權投票權。