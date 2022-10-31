港元存款9月下跌1.1%　人民幣存款則升1%

香港金融管理局今日（31日）發表的統計數字顯示，2022年9月份認可機構的存款總額沒有明顯變動。其中港元存款下跌1.1%，外幣存款則上升1.2%，主要反映企業資金流動和市場集資活動有所增加。由年初截至9月底計，存款總額上升0.6%，港元存款則下跌0.5%。香港人民幣存款在9月份上升1.0%，於9月底為8,577億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為8,865億元人民幣，而8月份為7,942億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

9月份貸款與墊款總額下跌0.5%，由年初截至9月底計則下跌0.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在9月份輕微下跌0.1%，在香港境外使用的貸款下跌1.5%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由8月底的88.7%，上升至9月底的90.1%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季微升0.1%後，在2022年第3季按季下跌0.8%。按經濟用途分析，這些貸款於第3季的跌幅主要由貿易融資，以及對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

9月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.1%，與去年同期比較均下跌0.8%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌5.0%，與去年同期比較下跌11.3%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2於9月份微跌0.1%，M3則沒有明顯變動，與去年同期比較，M2及M3均上升1.6%。