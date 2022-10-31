金融科技周｜中銀香港孫煜︰數碼轉型涉改造金融機構業務模型

中銀香港副董事長兼總裁孫煜今天出席香港金融科技周2022時表示，金融機構積極利用金融科技推動數碼轉型，在提升客戶和員工體驗的同時，亦有利建立強大的數據管治，利用數據探索更多商機。數碼轉型不只是資訊科技的提升，更涉及改造整個金融機構的業務模型，由企業文化、人才,以至產品服務各方面的改革，很多金融機構包括中銀香港，也正努力實現數碼轉型。

談到可持續發展時，孫煜指出,環境、社會、管治(ESG)已漸漸由純理念變成實際的業務策略以至行動。客戶需要金融機構提供金融服務方案，協助他們實現碳中和。對於實踐ESG理念,企業的實力和能力至為關鍵。在管治上，中銀香港在董事會和管理層層面成立「可持續發展委員會」，為銀行將ESG理念融入日常營運中打好堅實基礎;在產品和服務的實力方面,銀行需要為客戶提供更多元化的ESG產品，更好地服務客戶的需求。

在粵港澳大灣區發展方面，孫煜認為香港作為中國內地(包括大灣區市場)與全球的「超級連繫人」，乃香港最重要的競爭優勢。香港是內地企業「走出去」並邁向國際市場的理想最佳起步點，亦是測試國際市場水溫的理想地方，藉以吸引更多國際人才。另一方面，香港也仍將是境外企業進軍內地市場的重要窗口。

香港擁有與國際接軌的法律和監管框架，對香港作為連接東方及西方橋樑的角色充滿信心。