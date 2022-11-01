中銀香港︰首三季線上渠道高端客戶交易額　較傳統渠道高50%

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，今年首三季，中銀香港通過兼備人工智能及人情智能的服務渠道，如RM Chat、VM Chat 等線上渠道促成的高端客戶交易額，較使用傳統電子渠道如電郵直銷函等高出 50%，於定期存款及外匯交易尤為明顯;與其他客層比較，相關交易份額及交易人數亦高出一倍，反映私人財富及中銀理財等高端客群更習慣利用這些智能渠道進行自主理財。

他指出，中銀香港推出的『Segment-of-One』超個性化客戶體驗，運用大數據及人工智能，了解和分析客戶的日常理財行為及習慣,將所得的分析結果轉化為相應的專屬個人提示，令客戶於線上或線下進行個人理財時，都可適時收到最合適的理財建議及相關產品服務優惠的提示，從而達致個人化理財的『3H』，即超個性化 (Hyper-personalisation)、高科技(High Tech) 及人性化 (Human Touch) 的三大目標。

另外，中銀香港運用大數據及人工智能科技成功提升客戶體驗，在《IDC國際資料資訊公司未來企業大獎》中，連續第二年榮獲亞太區及香港區的「全方位體驗創新獎」。