金融峰會直播｜國際金融領袖投資峰會結束　余偉文預告：明年再辦

金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會為期3日，滙聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際及地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表。



峰會昨晚﹙11月1日﹚在M+博物館設歡迎晚宴，揭開序幕。到了今日﹙2日﹚，峰會轉陣 中環四季酒店四季大禮堂舉行，設主題演講、專題討論和對話環節，重磅嘉賓如雲，包人行行長易綱﹙視像訪談﹚、滙豐行政總裁Noel Quinn、渣打行政總裁Bill Winters、瑞銀董事長Colm Kelleher、 摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman、高盛董事長兼首席執行官David Solomon等。按照大會流程，今日峰會由早上9點至下午2時20分，《香港01》將全程直擊。



陳茂波最終康復趕及出席會議。（廖雁雄攝)

【14:30】余偉文預告：明年再舉辦峰會

國際金融領袖投資峰會首日會議結束，余偉文致閉幕辭，他指雖然香港受風球影響，但希望各位與會人士，把握機會與團隊溝通，他又預告，明年是金管局成立30周年，是一個好時機，去再次舉辦峰會，並表示期待再見到各位。

【12:45】陳茂波：香港有獨特優勢

財政司司長陳茂波早前出訪中東時，不幸確診新冠病毒病，最終康復趕及出席會議。他於峰會發表主題演講，指香港作為國際金融中心，與中國內地及外地有獨有的連繫，而香港在資集、人民幣國際化、資產及財富管理方面，以及與內地連繫都有優勢。

他又指，香港會繼續在綠色金融及金融科技方面持續發展。值得留意的是，陳茂波步行上台及演講時沒有佩戴口罩。

【12:20】滙豐祈耀年：payme是重要里程碑

滙豐行政總裁祈耀年指，金融機構要擁抱科技，他以旗下「payme」為例，經過三年多的發展，已有約290萬用戶，對集團而言是一個重要的里程碑，是一項重要的解決方案，以連接用戶與用戶，以及用戶與商戶之間的交易。

渣打集團行政總裁溫拓思就表示，預料旗下本港虛擬銀行Mox Bank最快明年或2024年初收支平衡；集團亦與FairPrice Group合作，在新加坡發展的虛擬銀行Trust，數月內已吸納40萬名客戶。他指，虛擬銀行的成功在於合作模式，業務並非只依賴銀行產品，他舉例，Mox Bank與香港電訊及旅遊代理平台攜程合作。

他相信，虛擬銀行可成為傳統銀行以外選擇，並針對年輕客群的大眾產品市場，至於傳統銀行業務則針對較富裕的客群。

【11:10】余偉文：逾250人出席峰會

金管局余偉文在會場見記者，他指今次有一百多個機構、逾250人出席峰會，不少與會者都向他表示，好高興可以親身出席，來港尋找機會，下機後見到香港已經恢復正常，亦可以與客戶及團隊會面。

他認為，香港已經開始復常， 過去有不少挑戰，但機遇比挑戰多，未來會繼續為人才及企業提供機遇。

【10 :20】瑞銀：現金水平創紀錄

瑞銀集團董事長Colm Kelleher指出，今天的投資環境下，見到創紀錄多的現金水平，客戶似乎在等待機會 ，在投資回報差下，等待未來重新分配投資。

他指出，目前瑞銀對每個投資類別都屬中立，目前市場布不同問題，如資本規模減縮減，銀行有風險，對經濟增長有影響，但如中國證券監督管理委員會副主席方星海所說，不要被媒體影響，市場正等待中國「清零」，走向開放市場

摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman就指出，過去十年全球零息環境等，均為不尋常現象，現時各國央行加息，只是將利率水平重返較合理水平，以對通脹，市場不應感意外。

他認為是目前經濟環境最大難題，正是面對40年未見的高通脹，在此情況下維持經濟增長非常困難，但相信未來兩年全球通脹將由現時高位回落至約4％水平，進一步接近2%目標。

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【10 :10】劉金：中國將集中經濟發展

中國銀行行長劉金指，二十大結束後，中國經濟發展會跟隨中國市場的做法，國家主席習近平已經提到，中國經濟需要持續開放，亦要持續增長。

不過近年疫情及地緣政治緊張影響，但得到政策友持下，中國經濟於第三季有所反彈，未來中國將集中經濟發展，前景亦會好好。

【10:00】方星海：香港在推動中國經濟發展有重要角色

中國證券監督管理委員會副主席方星海表示，內地視香港國際金融中心為重要的一部分，認為中國發展高質素經濟，就需要高質素資本市場，香港本身已經是高質素資本市場，因此對推動中國經濟發展，香港有重要角色，中證監會支持中央，推動香港金融發展成更強大的金融。

中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企（右）以視像方式分享見解。

【09:38】肖遠企：內房在經濟中扮演重要角色

中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企表示，內地房地產在經濟中扮演重要角色，以目前銀行業數據去看，內房佔整體借貸水平的26％，屬可接受水平，目前已經轉穩，對銀行而言屬但風險。

【09:20】易綱：人民幣將繼續在合理水平上保持穩定

人民銀行行長易綱就中國經濟、人民幣走勢及內房等話題，與金管局總裁余偉文對話，

談及近期人民幣匯價波動，易綱表示，年初以來，人民幣得益於中國經濟長期向好，兌一籃子貨幣匯價保持相對穩定。雖然兌美元有些貶值，但兌其他主要貨幣有些升值。他提到，未來人民銀行將繼續由市場決定匯率形成機制，人民幣匯價將繼續在合理水平上保持穩定，以及維持購買力。

【09:10】李家超：香港獨特優勢無可取代

行政長官李家超發表主題演講，指認為峰會代表香港已經回來，正走向正常。他指出，香港連接內地與世界的獨特優勢無可取代。

【09:00】余偉文：峰會就如「貴人出門招風雨」

金管局總裁余偉文致歡迎辭。香港正受颱風影響，笑言峰會就如「貴人出門招風雨」。他直言，世界經濟正面臨各種不同的不確定性影響，如何處理挑戰，將確定機構能否成功。他希望峰會可帶來更多的真知灼見。

滙豐祈耀年：香港已經是一個十分吸引的市場。（黃捷攝）

【08:40】祈耀年：香港已經是一個十分吸引的市場

滙豐集團行政總裁祈耀年表示好高興香港今次列舉辦如此大型都峰會，他強調香港已經是一個十分吸引的市場，有信心疫後很快會「rebound」。

港交所行政總裁歐冠昇稱，今次峰會十分好，絕對可告訴全球「Hong Kong is back」。

【08:20】馬時亨：很高興見到新、舊朋友

商務及經濟發展局前局長馬時亨稱，好開心幾年後香港可再舉辦如此大型的活動，吸引全球不少人過來，他也很高興見到新、舊朋友。

他表示，峰會對香港國際中心地位是個肯定，無疑可帶出「Hong Kong is Back」的信號，加強投資者對香港的信心。

【08:00】8點開始登記

根據官方流程，今日峰會上午8點開始登記，九點正式開始，屆時金管局總裁余偉文致歡迎辭。