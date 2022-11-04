彭博：中國正制定取消國際航班熔斷機制的計畫

據報，中國正計劃取消新冠疫情下，國際客運航班的熔斷機制，或反映內地政府正設法減輕「清零」措施的影響。

《彭博》引述消息人士指，內地政府正制定取消國際客運航班熔斷機制的計畫，國務院近期要求中國民用航空局牽頭，聯合相關部委，籌劃取消兩年多前因新冠疫情而設置的國際客運航班熔斷機制。熔斷機制下，一旦有乘客確診，該入境航線將被暫停1至兩個星期，本港於7月份已暫停熔斷機制。

《彭博》引述消息人士指，內地政府正制定取消國際客運航班熔斷機制的計畫。（資料圖片）

報道：國際航班分三階段「復常」

知情人士稱，今年年中國務院曾要求相關部委按照國際航班分三階段正常化的目標推進工作，取消熔斷就是其中一步。

知情人士透露，第一步的增加航班，中國民航局上個月表示，今年10月到明年3月底中國的國際客運航班將按年增加逾一倍，東航和南航等都已表示打算增加航班。

至於第二步就是取消熔斷機制，知情人士稱，第三步是讓民航業國際航班逐步恢復至疫情前的水平。目前尚不清楚這兩步的實施時間表。

報道指，國務院和民航局未有回應。

內地航空股維持升勢，中國南方航空（1055）、美蘭空港（0357）漲逾7%，中國國航（0753）漲近7%，北京首都機場（0694）、中國東方航空（0670）升逾5%。