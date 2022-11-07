醫療保健基金炒反向科指ETF損手　賬面連同已變現虧損共1340萬元

專注投資醫療保健的基金AIHC申報，在過去兩星期大手買賣南方東英恒生科技指數每日反向（-2X）產品，錄得逾400萬元已變現虧損。連同賬面虧損，合共傳1,336.8萬元。



AIHC先於10月21日以每基金單位平均價16.0136元，買入525.6萬個單位，涉及款項為8,417.2萬元，在10月26日則以每基金單位平均價17.0542元，沽出200萬個單位，涉及金額為3,410.8萬元。在10月31日以每基金單位平均價17.4569元，買入100萬個單位，涉款1,745.69萬元，其後於11月4日以每基金單位平均價13.2282元，賣出200萬個單位，涉及金額為2,645.6萬元。

在10月31日沽出200萬個單位時，AHIC錄得208萬元利潤。在上周五（4日）科指大幅反彈，該反向ETF價格向下，AIHC以每單位13.2282元沽出200萬個單位。因低於手上仍持有的425.6萬個單位平均入市價16.35元，錄得624.36萬元虧損。

至上周五AIHC仍持有225.6萬個單位。由於今日科指再升4%，該反向交易所買賣基金價格進一步向下，按今日收市價12.27元計算，即該基金賬面虧損920.45萬元。計及賬面及已變現虧損，AHIC合共蝕1,336.8萬元。

AIHC專注於醫療保健領域

據AIHC網站，公司中文名稱為瓴健，為「一家僅專注於醫療保健領域的資產管理公司」，致力於支持企業家解決未滿足的醫療需求並提高醫療保健系統的效率，投資團隊都是了解醫療保健行業和企業家需求的醫療保健專家。AIHC在網站列出，多項醫療保健行業的投資案例，絕大部分為內地生物科技公司。

聯交所披露文件顯示，今次投資恒生科技指數反向產品的主體為「AIHC Master Fund」，控制人為張威。