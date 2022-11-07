高盛﹕內房發展商對年底前銷售抱審慎樂觀　籲買入中海外

高盛發表報告，指出早前曾與多間內地發展商包括中海外（0688）﹑保利置業（0119）﹑中國金茂（0817）﹑中海外宏洋（0081）﹑碧桂園（2007）及新城發展（1030）合面。大部份發展商認為，內地銀行降低按揭利率﹑降低首期比率等措施有一定作用，卻不足以刺激潛在買家信心，認為要實施更大力度扶持政策。



發展商又指出在今年9月及10月，曾短暫出較理想的銷售，隨後則回復平靜。對於年底前銷售量，發展商抱持審慎樂觀，卻對明年銷情不敢作斷言。

由於政府多番提及「保交房」的重要性，所以發展商已收緊預售比例，以確保第四季順利交付，可是新樓盤施工量仍不慍不火。該行預料在今年下半年及明年，毛利率仍屬低迷，可是從年初至今年發展商盈利能力有改善，2024年時毛利率或可恢復至正常水平。

增一線城市土儲 民企有心無力

高盛指出發展商多希望在一線城市增加土地，可是相對於央企，民企有心無力。一方面央企享有更低的再融資成本，民企則要面對現金儲備及貸款額度不綁縮減，及依賴商業抵押擔保證券融資。另一方面經濟環境不樂時，投資者更傾向信賴央企，因此央企銷售額可錄雙位數增長，民企則面臨銷售下降。

綜合而言，高盛建議買入中海外，予目標價32.2元。惟該行亦指出銷售額下降﹑毛利率降低或未達預期的土地儲備規模，可能會延礙公司發展前景。