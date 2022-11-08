鍾睒睒蟬聯中國首富　李嘉誠五年來首超馬化騰　養豬比馬雲更富貴

胡潤研究院發布《2022衡昌燒坊．胡潤百富榜》，截止今年9月15日，農夫山泉（9633）大股東、68歲的浙商鍾睒睒財富比去年增長650億元（人民幣．下同），以4,550億元再度成為中國首富，並創逾二十年來中國首富財富最高紀錄。



是次發布的《2022衡昌燒坊．胡潤百富榜》，共有1,305位個人財富50億元以上的企業家上榜，比去年減少11% （160人）。其中，1,121位居住在中國內地，157位居住在港澳台地區（香港佔90位），27位居住在中國以外。

上榜企業家總財富比去年下降18% ，至24.5萬億元，當中只有411位企業家財富比去年增長。1,187位企業家財富比去年縮水或保持不變，其中293位今年落榜。工業產品、房地產、大健康、消費品和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。上榜企業家最集中的前三大城市是北京、深圳和上海，其次是香港和杭州。平均年齡58歲，比去年年長2歲。

《2022衡昌燒坊．胡潤百富榜》首十位

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碧桂園楊惠妍財富蒸發1100億

年內，房地產行業繼續下跌，碧桂園（2007）大股東﹑41歲的楊惠妍財富比去年下降1,100億元，是今年榜單上財富下降最多者；下降第二多的是騰訊（0700）董事長兼首席執行官﹑51歲的馬化騰，下降了1,020億元；第三是東南亞頭部電商公司冬海集團44歲的李小冬，下降了960億元，主要因為電商業務持續虧損和遊戲業務增長放緩。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，「今年傳統行業上升明顯，很難想像在一個技術發展這麼快的時代，中國首富是做礦泉水的鍾睒睒，他的財富差不多是第二名做短視頻的張一鳴和第三名做新能源的曾毓群的財富總和，而李嘉誠五年來第一次超過馬化騰，養豬的秦英林首次超過馬雲。」

在過去一年，400多位企業家財富獲得了增長，主要來自工業產品、食品飲料和能源這幾個傳統行業。而下降較多的是房地產和生物醫藥行業，碧桂園的楊惠妍財富比去年下降1,100億，而恒大許家印則下降了400多億。

在新能源汽車領域，理想汽車（2015）的李想、小鵬汽車（9868）的何小鵬，以及蔚來（9866）的李斌財富均有所下降。而今年正在大力拓展海外市場的比亞迪（1211）王傳福，財富相對比較穩健。另外，中概股這幾年持續受壓，嗶哩嗶哩（9626）、滿幫背後的企業家今年財富降幅較大。

小米雷軍財富跌近一半

雖然半導體最近一年受全球很大關注，但隨著手機等消費電子產品需求減弱，半導體市場景氣度下行，中國半導體領域的企業家財富也有所縮水。台積電的張忠謀和聯發科技的蔡明介財富均下降25%左右，至150億元左右。

至於蘋果全球最大的生產合作夥伴富士康母公司鴻海的郭台銘財富下降3%，至570億元。而小米（1810）董事長雷軍財富下降600多億元至750億元，主要因為手機業務遭遇瓶頸，而造車業務難見成效。此外，雷軍將名下價值近150億元的股票捐贈給了小米的公益基金會。因大額捐贈而影響財富的還有兩位剛剛退居幕後的互聯網企業家，京東（9618）的劉強東和美團（3690）的王興。

至於在創投領域的代表人物方面，紅杉資本沈南鵬及高瓴資本張磊的財富均下降20%。