車股入後波 碧桂園卻勁升近14% 港股全日跌200點
周二美股三大指數齊齊高收，惟升幅較盤中高位有所收窄，最終道指升逾300點收市，納指及標指升約0.5%。
【16：38】港股全日跌近200點
港股今日延續上日跌勢，一度挫逾300點，低見16213點，尾市時跌幅收窄。
恒指收市報16358點，跌198點，國指跌5534點，跌67點，科指跌3280點，跌63點，成交額為1,113億元。
汽車股今日低收，吉利（0175）收市報10.32元，跌6%﹑比亞迪（1211）跌4.7%，報187元，長城（2333）跌1.8%﹑東風（0489）跌1.2%。
醫藥股亦下挫，藥明生物（2269）跌4.7%，報44.6元，石藥（1093）跌0.5%，中生製藥（1177）跌1.6%。
領展（0823）已在中午公布截至9月底止中期業績，跌4%，收市報49.8元。
科技股方面，騰訊（0700）跌3.6%，報237元，京東（9618）跌3.4%，美團（3690）跌3%。
不過內房股今日卻獲投資者追捧，碧桂園（2007）勁升13.9%，報1.64元，龍湖（0960）升4%，潤地（1109）及中海外（0688）均升2.7%。物管股碧桂園服務（6098）升4.4%。
【15：21】內地股市低收
內地股市低收，上證收市報3048點，跌16點，深成收市報11055點，跌87點，滬深300指數收市報3714點，跌35點，創業板指數收市報2399點，跌33點。
亞太區股市方面，日股低收報27716點，跌156點，台股升291點，報13638點，韓股升25點，報2424點。
港股方面，恒指跌268點，報16289點，國指跌92點，報5509點，科指最新報3267點，跌76點。
【13：14】恒指午後跌253點
恒指午後跌253點，報16303點。恒生科指跌1.89%，報3280點。
領展 （0823）績後跌1.93%，報50.85元。該公司可分派總額達32.77億元，按年跌1.8%。
【12：00】恒指半日跌251點
恒指半日跌251點，報16305點，成交額629億元。科指跌1.92%，報3279點。
內房股炒高，碧桂園 （2007） 升17%，旭輝 （0884） 升近34%，龍光 （3380） 升逾28%，新城 （1030） 升逾18%，時代中國 （1233） 升逾13%。
另外，騰訊 （0700）跌近4%， 美團 （3690）跌逾4% ，阿里巴巴 （9988） 跌逾2%。
【11：20】港股挫超兩百點
恒指跌207點，報16349點。科指跌1.6%，報3290點。
ATM回吐，騰訊 （0700）跌近3%， 美團 （3690）跌逾4% ，阿里巴巴 （9988） 跌近2%。
碧桂園 （2007） 升近24%，旭輝 （0884） 升41%，龍光 （3380） 升逾33%，新城 （1030） 升近23%，時代中國 （1233） 升近17%。
【10：13】港股挫近百點
恒指跌98點，報16459點。科指跌0.74%，報3319點。
內房股部分炒高，旭輝 （0884） 升近34%，龍光 （3380） 升近24%，時代中國 （1233） 升逾18%，碧桂園（2007）升逾21%。
物管股齊升，旭輝永升 （1995） 、碧桂園服務 （6098） 升逾11%，世茂服務 （0873） 、融創服務 （1516） 、合景悠活 （3913） 升逾7%。
【09：20】港股輕微低開4點
恒生指數開報16552點，跌4點。恒生科技指數則高開0.09%，報3346點。
ATM低開，分別跌0.6%至1.2%。
碧桂園（2007）高開超5%，報1.52元。碧桂園日前發公告，稱與標普友好協商，主動撤出境外評級，不會對公司基本面產生影響。