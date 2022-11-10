美上月CPI升幅低於預期　料聯儲局下月降加息幅度升溫　美匯失110

美國上月消費物價指數（CPI）按年升7.7%，按月升0.4%，撇除食品及能源價格的核心CPI按年及按月升6.3%及0.3%。相關數據均低於市場人士預期，憧憬當地通脤見頂之餘，市場人士亦預料聯儲局將會調整加息步伐。據反映市場人士對聯儲局息口走勢預測的Fed Watch最新數據顯示，預料下月當局加息0.5厘的比率，由上日的56.8%增至83%；預期加息0.75厘比率，則由43.2%降至17%。



美匯指數失守110

隨著市場人士預期聯儲局或會降低加息幅度，美匯指數應聲下挫，並且跌穿110，最新報109.25，跌1.18%。

匯市方面，美匯下挫，美元兌多種主要貨幣均貶值，英鎊兌美元最新報1.1634，升2.43%，歐元兌美元最新報1.0139，升1.28%，澳元兌美元升1.69%，報0.654，美元兌日圓最新報143.58，跌1.978%。

人民幣離岸價曾升逾800點子，高見7.179，最新報7.1987，升728點子。美元兌港元最新報7.8484。

金價升逾1%

金價上揚，現貨金最每盎司新報1,732.11美元，升1.49%，紐約期金每盎司最新報1,737.7美元，升1.4%。