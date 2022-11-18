B站暴瀉逾九成的啟示　市夢率糖衣　港股淪私募基金逃生場｜刁佬

我們中國人凡事講求因果，所以都會聽過這樣的教誨，種瓜得瓜種豆得豆。過去幾十年，香港的金融市場見到很多的中小型企業，在大浪淘沙之下茁壯成長，有一些在市場競爭下消失，當然亦有一些公司脫穎而出，變成今日的藍籌股。他們的成功很多是來自於過往無數在中小企的奮鬥，公司由小做起最終爬上頂端。

時代可能真係已經改變，呢一啲咁老土嘅情節，由細做大，腳踏實地，力爭上游等價值觀已經唔再受人歡迎及認同，精益求精嘅匠人精神也只應該係日本漫畫出現，而家不管做企業定係做名星，最好是高大上，仲要好似流星一樣橫空出世，總之又大又悪又正確。

交易所及證監會作為香港股市嘅門神，放什麼公司上市，也造就了往後市場的走向。近年監管機構有一種浪漫的風氣，對小型實業的營運模式及盈利要求嚴格，提高上市的財務要求門檻之餘，還不時檢查是否有足夠業務支持上市公司的營運，否則踢出會，除牌兼夾剝奪上司地位，但只要是大型企業，沒有盈利也歡迎，而且還要修改條例，令到獨角獸的上市要求越來越寬鬆，助長了很多浪漫的大型夢想飄浮於市場中，改變港股價值。

散戶投資者本來已對小盤港股有不好的印象，認為老千股橫行，從前的老千股殺傷力有限，因為小盤港股市值很低，但現在沒有盈利的夢想上市公司，基本市值是20億，上百億的十分多。只要是科技及生物相關的企業，產品沒有商業化不要緊，只要有夢想凡事可成真，市值大自然就有夢想家以「市夢率」支持。這不多不少與近年監管機構加入了不少私募基金參與者有關，基金投資了很多企業，有一些十分高風險而且及後證明是失敗，但總要向金主交待，亦要找地方逃生，公眾市場自然成為了他們的目標。

很多人知道欠債要還錢，但覺得股票是不用還的資金，事實上為股東爭取回報及套現，就是投資的最重要一步「退出方式」。各路資金美其名提升香港的國際金融中心地位，實際上為自己投資找出最佳退出方式，正所謂戲子無情，商人無義。如果冇着數，邊個得閒提高香港個國際金融地位，這個假設完美解釋市場上這麼多高價賣夢的公司在IPO後股價一蹶不振，IPO俾你呃咗，仲邊有人願意投資夢想企業的二級市場？

早幾天與朋友聊天，說起嗶哩嗶哩—SW (9626)，從每股過千元跌至現時121.8元，最低時試過66.1元，差不多跌咗94%。刁佬很好奇嗶哩嗶哩的營運模式到底憑什麼可以賺錢，最近仍是處於虧損中。老實講市場中投資者損失在嗶哩嗶哩的資金，肯定比這3年的蚊型老千股總和都要多。

康希諾生物(6185)早前股價大跌，引起市場嘩然，此股曾是生物科創板的奇蹟，康希諾的股價從上市十多元升超400多元，當時是自上市以來升超20倍的神股。不過至今公司仍徘徊在賺與蝕的邊緣，盈利不太穩定。早前公司生產的吸入用新冠疫苗被內地政府使用，股價大振，但是其後公司澄清吸入用新冠疫苗不會帶來業績大增。消息公佈後引來投資者拋售，這顯示就算有再好的主題，夢想的支持度都很短暫，隨著時間過去自然會夢醒，股價慢慢打回原形，夢醒既世界好現實，到最後只有靠堅實的盈利，股價才有好表現，過去幾十年，香港股票市場能夠脫穎而出嘅藍籌股都係跟隨這個法則。 刁佬不才，真係唔識呢啲金融創新點樣可以為股東謀求福利，只覺得為市場創造更多福頭。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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