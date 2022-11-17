莎莎中期虧損收窄至1.3億元　不派息　内地同店銷售錄雙位數倒退

莎莎國際（0178）公佈截9月底止中期業績，虧損較去年同期收窄26.7%至1.3億元，每股基本虧損為4.3港仙。集團指，由於所在市場的經營環境充滿挑戰和不確定性，故決議不派發中期股息。



期內，營業額按年跌3%至15.5億元，香港及澳門特區市場的零售及批發營業額下降 9.3%至 9.8億元。港府防疫抗疫基金的 「保就業」計劃已授予約2,542萬元的工資補貼，用以支付僱員的工資，以及防疫抗疫基金的美容院、按摩院及派對房間資助計劃授予了24萬元。餘下的7.4萬元的政府補貼由馬來西亞政府提供的。

集團表示，期內港府防疫措施變化不大，內地以及外地訪港的旅客仍須被檢疫隔離。而消費券計劃對本地零售消費的正面效果正逐漸減弱。此外，部分業主在艱難的營商環境中仍然要求加租。然而，集團堅持在店舖租金上的原則，只會在租金合理及讓經營能夠取得盈利的情況下才續租，店舖數目淨減少5間至71間。

澳門業務方面，集團指，因新冠病毒個案於 2022 年6月底飆升而受到嚴重打擊。當地於2022 年 7 月首次實施全市封城，導致旅客數目大減。澳門是以旅遊業為支柱的市場，因而受封城封關的影響巨大。惟馬來西亞政府改變抗疫策略，並自 2022 年 4 月 1 日放寬防疫措施後，集團在當地的業務持續有力地反彈，恢復至疫情前水平的 84%。

至於內地業務，集團指，當地消費意欲跌至歷史低位，期內在内地的同店銷售增長較對上一個財政年度同期錄得雙位數的跌幅。