維他奶管理層： 推新產品加快植物奶市場發展　加價難抵銷成本增

維他奶（345）公布中期業績，收入輕微增長1.1%至36.4億元；盈利升3.3倍至1.4億元。集團半年間獲得政府疫情補貼5900萬元，帶動利潤上升。



冀香港業務收入錄單位數增長

展望未來未有政府補貼情況下的業績，集團執行主席羅友禮在業績發布會上表示，政府提供補貼，是基於業務受疫情影響。相信當疫情減退，生意額一定會好轉。現時集團目標是在冬天淡季時，仍可以維持收入增長。

目前內地業務是收入貢獻最大的分部，佔集團收入超過60%；香港業務的收入佔比亦增至30%，期內收入增幅為6%。

對於本港業務，行政總裁陸博濤指出，本港市場有增長力，對豆奶產品需求高，同時集團將重心放於產品研發，期內透過新產品「維他奶」 新鮮植物奶＋及擴展「鈣思寶」等系列，加速推動「維他奶」 在植物奶市場的領先地位。因此，有信心業務仍然可以錄得單位數增長。

他提到，各項產品有加價，整體加幅約為單位數，不過仍未足以完全抵銷原材料上升。集團會透過控制員工成本以及銷售成本等，維持業績表現。

維他奶上半年多賺3.3倍。（郭倩雯攝）

派息政策視乎多項因素

對於原材料價格升勢，首席財務總監吳茵虹指出，過去一年主要的原材料，包括大豆的成本急增。現時觀察市況，估計大豆價格升幅已經轉趨穩定，並期望未來成本價格增幅為單位數水平。

集團恢復派發中期息，股息為每股1.3仙。對於今年全年會否維持繼續派息，吳茵虹指出仍需視乎多項因素，包括業務表現以及同業的派息政策。