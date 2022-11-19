新地郭基泓︰發展業務同時　助建設香港成世界級智慧城市

新鴻基地產（００１６）表示，一直致力響應國家『十四五規劃』中推動香港發展成為國際科技創新中心，並積極助力智慧城市的建設，全力支持政府本周開始在旗下商場舉辦「智慧城市」巡迴展覽，讓市民親身感受科技為生活帶來的便利。

新地執行董事郭基泓今日﹙１９日﹚與創新科技及工業局局長孫東教授在新地旗下將軍澳中心一同參觀第二季的「智慧城市」巡迴展覽。郭基泓表示：「新地秉持『以心建家』精神，在發展業務的同時，亦助力建設香港成為世界級的智慧城市。正如總書記習近平在二十大報告中提到，要『加強城市基礎設施建設，打造宜居、韌性、智慧城市』。我們相信政府資訊科技總監辦公室舉辦的『智慧城市』巡迴展覽，可增加大眾對智慧城市的認識，深化普及創科文化。」

郭基泓亦指，新地多個業務範疇也朝著智慧城市的方向發展。今次展覽介紹的其中一個項目為智慧洗手間，新地商場去年便已引入5G智慧洗手間，透過高速的數碼通5G網絡及連接裝置於洗手間內的感應器，商場內的顯示屏可提供即時輪候時間及使用情況，有效分流顧客到適當樓層和位置的洗手間。5G智慧洗手間亦裝置空氣質素感應器，收集溫度、濕度、懸浮粒子等空氣質素指標，並於5G雲端管理平台收集及分析數據，方便監察洗手間整體環境情況。