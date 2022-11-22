英皇UA終止內地7間戲院營運　因面臨開業以來最艱難時候和挑戰

英皇文化產業（0491）公布，集團持股七成的英皇UA，由於內地附屬公司英皇娛藝影院（廣東）面臨自開業以來最艱難的時候和挑戰，決定不再對其作出額外投資，終止全部營運，並提交破產清算申請。



截至今年 6 月 30 日止年度，來自中國附屬公司的收入僅佔集團總收入不多於 2%；於 2022 年 6 月 30 日，中國附屬公司錄得淨負債約 1.82億元，佔集團淨負債超過 55%。經評估中國附屬公司的實際貢獻及財務狀況，以及外圍環境因素，集團相信終止業務營運將能夠改善集團之財務狀況，符合公司及其股東的整體利益。

目前其尚營運共17間以「英皇電影城」及「英皇戲院」之獨資戲院，包括內地8間、於香港7間，及分別於澳門及馬來西亞各1間。最近，集團與MCL院線合作，於香港推出「Emperor Cinemas Plus+」及「MCL Cinemas Plus+」，首間「Emperor Cinemas Plus+」 預計於 2023 年開業。其對中港電影放映市場的長遠前景維持正面，未來將繼續物色優質地點，以把握市場復甦之機遇。

在終止內地戲院業務營運後，英皇文化產業料對業務營運及財務狀況不會產生任何重大不利影響。

英皇娛藝影院（廣東）主要從事營運 7 間戲院，分別位於中國的上海、深圳、成都、佛山及珠海。