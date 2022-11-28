騰訊雲呈獻｜周大福藉雲技術傳承人情味　推APP聯繫逾800萬顧客

突如其來的疫情令人與人之間的溝通變得這麼近、那麼遠，促使科技進一步成為資訊交流的必經橋樑。擁有93年歷史的周大福珠寶集團，近年借助雲技術打造有溫度、有速度、不受地域限制的智慧工具，延續以人為本、以誠待客的精神，為顧客提供無縫的全渠道消費體驗，同時強化內部溝通、提升工作效率。



顧客信任 代代傳承

作為一間創立近百年的企業，周大福無疑一直獲得顧客的信任，這種密切的關係甚至一代傳一代。周大福珠寶集團董事總經理黃紹基於1977年加入公司，40多年來見證著不少顧客的成長與發展，「從前認識一位客人，擔任一間洋行的經理，後來事業有更大成就，亦開始組織家庭，不時會在周大福買禮物送給家人。多年後他的子女長大了，亦會在周大福購買首飾，將彼此緊密的關係傳承下去。」

周大福珠寶集團董事總經理黃紹基。（鄭子峰攝）

昔日，周大福憑藉龐大的門店網絡，與顧客面對面建立關係。隨著科技發展和新世代顧客的消費習慣改變，零售業紛紛轉向全渠道銷售，周大福亦成為了珠寶界的智慧零售佼佼者。

敢於顛覆經營模式 方能屹立近百年

黃紹基表示，一間成功的企業，必須不斷學習，與時並進。周大福早於90年代已迎來電腦化的契機，將庫存管理電子化，初時只是記錄存貨資料，簡化營運流程。時至今日，周大福從生產、物流以至銷售均加入智能化科技，並藉著收集及分析數據作出更明智的業務決策。

周大福的業務一直迅速擴展，數據量爆發式增長，而各營運系統互聯互通的需求亦與日俱增。無止境地增加資訊科技硬件，如安裝龐大的伺服器和數據庫，無疑令成本增加，而且加重工作量。

開發新APP 內外加強聯繫保持營商優勢

隨著雲技術發展成熟，周大福迎來下個數碼革新的機會，恰巧在疫情來襲前，相繼開發了兩個雲端手機應用程式，包括智慧零售工具「雲商365」及內部通訊及管理平台「i通寶」，分別加強前線員工與顧客的溝通，和員工內部的聯繫。

周大福與騰訊雲共同開發「雲商365」及「i通寶」。（圖片由周大福提供）

黃紹基表示，兩個APP均夥拍騰訊雲共同開發，並有助集團在新冠疫情下加強內外溝通，「疫情初期，內地和香港都實施封控措施，影響前線員工與顧客的面對面交流。但透過『雲商365』，前線員工可以為顧客營造個性化的朋友圈，不單可以保持聯繫，在疫情的高峰時，員工更透過APP主動關懷顧客及協助訂購防疫物資，同時以手機購物，提供全天候及方便的購物體驗。」他補充說，消費者購物模式的改變，加上疫情的催化，周大福通過「雲商365」與超過800萬名顧客建立了緊密聯繫，而基於顧客對前線銷售人員建立的信任，「雲商365」的銷售轉化率較一般電商平台高。

i通寶連結雲端數據 建立更緊密團隊

此外，「i通寶」是建基於企業微信。它不單是內部即時通訊工具，亦同時將各類雲端應用連結在同一平台上，讓公司上下均可一站式處理各類事務，例如前線人員可隨時瀏覽自己的銷售表現數據，大大提升自我工作管理；管理層則可透過i通寶，實時查看營運數據，可謂一APP在手便能縱觀業務。另外，黃紹基表示，公司上下約三萬名員工，過往發放企業訊息時難免受時間及地域限制。而i通寶則讓資訊透明化，有助凝聚員工。

善用雲端技術加強內部溝通，令團隊更緊密合作。（圖片由周大福提供）

周大福珠寶集團數字化轉型及策略主管張宏光表示指，開發智能化的企業應用時，功能性、便捷度固然重要，但企業資訊安全亦是我們相當重視的一環。「i通寶」不但可以讓員工即時通訊及分享檔案，亦可連接到各式各樣企業雲端應用。由於涉及大量公司內部資訊，「i通寶」有賴騰訊雲的加密保安技術，以提升數據安全管理能力。

業界將投放更多資源 發展數碼轉型

周大福多年來在數碼轉型上甚具前瞻性，這兩個手機APP的成功開發，不僅有助周大福增強市場競爭力，亦為員工的工作和溝通帶來便捷。「雲商365」和「i通寶」縱然深獲顧客和員工的肯定，不過黃紹基坦然這兩個APP仍在不斷改進，未來集團亦會繼續優化其功能。黃紹基預計未來業界會投入更多資源進行數碼轉型，而雲技術將於零售業界逐漸普及。