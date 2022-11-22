網上券商喜鵲證券：利率升屬新常態　推閒置錢收息計劃息率2.88厘

互聯網券商喜鵲證券行政總裁Richard Abrahams指出，相信全球通脹將會持續；同時利率上升的水平，將比現時央行預測的幅度還要高，以往金融海嘯之後的「零利率」情況，相信在其有生之年都難以重演。

因此，為符合利率上升的新常態，該行推出「喜鵲活利」計劃，為用戶證券戶口的現金結餘，提供2.88厘年利率利息回報。計劃可以使用港元或美元，入場門檻1萬港元，或是1,400美元。客戶證券帳戶中現金結餘部分，可以獲得2.88%實際年利率的利息回報。

以帳戶現金結餘10萬港元計，不用作買股票的話，一年可收2,880元利息。該行指出，這項服務在業界首創，與銀行的定期存款不同，「喜鵲活利」計劃並不設置資金鎖定期，客戶可以根據自己的財務計劃投資證券市場、兌換外幣或提款。



問及會否擔心同業亦爭相推高息優惠「搶客」，Richard Abrahams指出，行業競爭屬必然的事，認為當環球利率上行成常態時，同業亦理應提高資金儲蓄率，吸引客戶。他又指出，未來美國利率必然會繼續上升，未來亦會按照利率市況，適時跟隨調高存款利率。

A股估值平 上升潛力大

喜鵲投資研究部資深策略師陳富安指出，環球股市中，論估值吸引力，看好中資股，多於美股以及港股，因為A股的估值便宜，而且來年預測盈利增長高。他指出，現時MSCI中國A股的市盈率約為10.7倍，遠低於5年平均水平（約15.1倍），同時低於MSCI香港指數及MSCI美國指數的14.7倍及29.1倍估值；因此相信隨著中國政府未來一年內可以逐步放寬疫情管制措施，中資股將有明顯的上升空間。