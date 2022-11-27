富豪榜暗黑傳說　上榜堅要「講金」　薯條哥申破產隱現魔咒｜刁佬

廿年前一名本地歌手據說在各大流行榜買獎，同時另一勁敵在一個頒獎禮上獲獎，年輕男歌手大叫「邪不能勝正」，引起全場鼓掌，金句篤穿了獎項背後的利益交換，而金句男歌手亦被雪藏多年。其實唔單止娛樂圈，喺金融領域買獎，用錢增加知名度亦都係好多高手的江湖伎倆。

某本西洋雜誌經常公佈地區或行業性的富豪榜，多年來為不少人對財富升降的參考。隨著互聯網蓬勃，傳統雜誌及媒體越嚟越難生存，這本國際性西洋雜誌近年已輾轉流落至某位本地金融高手手上，還被當作業務工具（架撐），遊走於不同上市公司之間。江湖傳說其實想上富豪榜很容易，只需付一些廣告費或贊助。因此近年看到很多新崛起的「新晉富豪」打入富豪榜內。

記得數年前本地一個知名的、從事實業的家族進入榜內三甲，引起嘩然。這個家族在華人社會經營多年，當然累積有不少財富，而且家族在港島擁有一整座地鐵上蓋的商廈，實力非凡。奇就奇在，這家族沉穏低調而且又沒有上市，雜誌為何會知道或猜測到他們有多少財富呢？據說就在他們進榜沒多久，該家族個別成員的傳銷事業達到頂峰，如煙火效應，光輝過後自然於翌年爆破。這樣轟動又有眾多花生元素的金融新聞，自然有很多都市傳說，及後市場傳聞個別家族成員是買榜為傳銷事業作宣傳。

2021年5月11日，綽號「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried，在香港接受外媒訪問。（Lam Yik / Bloomberg / Getty Images / 視覺中國）

今年該雜誌出了一個很騎呢的新晉富豪榜，大概是30歲以下香港富豪排行榜，名列第一位是新鴻基地產的後人，這個應該毫無爭議。第二名就是近來的風雲人物，曾是全球第二大加密貨幣交易所FTX的創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried。結果係新晉富豪榜上屁股未坐暖，FTX已在美國申請破產保護。如果沒有這個排行榜，實在不知道薯條哥是香港富豪，但想深一層，能站在新鴻基地產後人之後，又在薯條哥之上的30歲以下香港富豪應該非常多，而且他們的財富較薯條哥透明，為何薯條哥可以橫空出世？

或許就如李首富所言，這些排行榜估低了富豪們的身家。不過刁佬卻有另一番體會，上富豪榜往往是一種魔咒，上榜的新晉富豪很多在沒多久之後就會出事了，當然榜中亦有很多常客，一直安然無恙健健康康。反而是如流星般燦爛橫空出世嘅新晉富豪，多數光輝耀眼之後如隕石般墜落，又或者這些墜落是有人為的計算軌跡。

不過這些問題已不必深究了，情況就如最近一架粉紅色林寶堅尼出現在號稱最多人鎖車的沙田第一城中，剛好司機是一位身材姣好的女仕，又剛好粉紅色林寶堅尼車身有加密貨幣廣告，巧合中的巧合，實屬必然。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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