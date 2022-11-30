本港首三季保險業毛保費挫5.1%　內地客期內新單保費飆1.1倍

保監局公布今年首三季香港保險業的臨時統計數字，毛保費總額4327億元，按年下跌5.1%。



期內，來自內地訪客的新造業務保費為10億元，按年升110.9%，因個別保單交易及2021年同期基數較低而顯著回升，佔個人業務總額0.9%。此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付，終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為35%、32%和23%。

首三季長期有效業務的保費收入3814億元，按年下跌6.3%，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為3201億元，跌4.6%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為219億元，跌31.8%；以及退休計劃業務，其供款為344億元，跌1.1%。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2232億元，下跌8.4%。

與此同時，長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為1122億元，下跌8.4%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為999億元，下跌0.4%；以及投資相連業務，其新造保單保費為119億元，下跌45.9%。

另外，首三季，一般保險業務的毛保費為514億元，上升5.3%，淨保費則為337億元，升2.8%，已償付申索毛額為216億元，下降4.6%，整體承保利潤由12億元大幅增長至34億元。