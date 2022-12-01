滙豐廖宜建：內地防疫對本港帶來挑戰　CBDC跨境支付完成試行

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，目前本港經濟正面臨三方面挑戰，包括加息環境，內地疫情控制政策，以及環球推動零排放趨勢。另外，本港央行數碼貨幣工作方面，包括香港等四個市場中央銀行、國際結算銀行共同合作，10月已成功完成試行，應用在企業即時跨境支付和外匯交易的可能性。而零售方面，監管機構展開了測試，研究如何便利市民。



廖宜建在出席本港一個論壇活動時表示，目前本港經濟正面臨三方面挑戰，當中地緣政治對全球供應鏈、能源價格影響。俄烏戰爭、中美對弈，令到通脹持續，央行為了通脹的壓力繼續加息，這對香港利率環境會帶來影響。第二個挑戰為每個國家邁向正零排放過程中如何達到統一標準，在維持經濟發展以及減排當中怎麼取得平衡，企業和金融機構怎麼配合，這在香港有重要角色，最後全力去拿全球統一標準的環境。

內地短期經濟面臨較大阻力

第三個，關於內地控制疫情的政策，一方面要有嚴格防控，另一方面又要適度迎合開放，怎麼把握這個節奏，也是香港面臨的挑戰。他認為，香港最大優勢是一國兩制，雖然內地經濟發展現在面臨比較大的阻力，但是這是短期問題，中長線來講內地仍然是一個極具吸引力市場。在二十大報告當中重申增長仍然是首要經濟事項，香港作為內地資本走向世界、國際資本走入內地的橋樑，只會更有價值及發展潛力。

他指出，人民幣在國際實用相比中國作為全球第二大經濟體規模仍然微小，業界仍然需要繼續努力。包括互聯互通管道做多一些，還要擴大管道在資產裡不斷優化互聯互通機制，包括ETF通、互換通、國際期貨之類儘快推出，還有配合相應措施，包括人民幣股票機制，將增加市場深度廣度。

互聯互通需優化推動人民幣國際化

廖宜建亦提到，他去中東跟當地主權基金、機構投資者見面，他們正在為投資的基金找出路，相信互聯互通可以分散他們投資需求，也有助於推動人民幣國際化。

他又表示，香港作為國際金融中心發展離不開科技創新，推動數碼化目的是為了滿足市場需要，提高效率。當中央行數碼貨幣可以降低成本，提高效率及透明度，隨著全球電子商貿打破地域限制，有助於促進整個產業發展，用央行貨幣支付可以大大推動貿易融資以及財富管理方面的金融創新。

至於央行貨幣的零售這方面，他指出，監管機構展開了測試，研究是不是同環境的應用是不是可行，有沒有便利市民。目前香港電子錢包包括PayMe、轉數快等基建已經相當普及，會繼續跟監管部門保持溝通，確保數碼化發展符合市場真正需求。