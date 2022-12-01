「香港論壇」閉幕　李家超︰港獨特優勢一直吸引著全球商業和投資

由香港貿易發展局 (貿發局) 及環球香港商業協會聯盟主辦的第23屆「香港論壇」 (Hong Kong Forum) ，於昨日(11月30日)圓滿閉幕。

貿發局稱，是次論壇是自疫情以來首次以實體形式舉行，論壇內容同步於線上全球發佈，兩天活動共吸引逾180名商界代表現場出席，當中包括100 位環球商界領袖。除此以外，逾700名來自中國內地、美加、歐洲及東南亞等35個國家及地區的環球商會代表同步於線上參與。今年的論壇聚焦討論區域全面經濟伙伴協定 (RCEP)及粵港澳大灣區的發展機遇，與中國內地經濟展望等熱門議題。

香港貿發局總裁方舜文表示，未來數年，全球企業將聚焦中國內地如粵港澳大灣區和區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 相關市場，這亦是今年香港論壇的焦點所在深入探討中國內地、大灣區和RCEP市場的新興機遇和前景，為業界提供真知灼見，讓他們早著先機作好部署。

特首李家超致開幕辭時提到，「一國兩制」方針可確保香港可以持續發揮獨特優勢，包括從法治和司法獨立，以至資本自由流動、自由貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境、完善的物流和通訊基礎設施等方面。這些獨特的優勢一直吸引著全球商業和投資，打造香港成為世界上最具競爭力和最開放的經濟體之一。

環球香港商業協會聯盟主席Hans Poulis在開幕環節發表致辭時說，香港是通往中國內地，特別是大灣區的理想門戶。大灣區作為強大的經濟引擎，擁有人口超過8,600萬的市場，且消費力強勁，媲美龐大的經濟體。「今年我們再度舉辦香港論壇，邀請了多位知名的行業專家和商界翹楚，分享他們的精闢見解和豐富經驗。此外，我們亦安排了考察團，讓與會者參觀香港全新基建及地標，從文化、歷史及基建的角度，了解香港的最新發展。」