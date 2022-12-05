港府：目標後年實施保險業風險為本資本制度　實踐「搶企業」政策

政府發表香港保險業的發展策略藍圖，與保監局和市場持份者緊密合作，包括推行致力說明香港是保險集團作為營運總部最佳選擇的工作，以期於2024年實施風險為本資本制度。政府樂意為內地及國際保險集團提供協助，以實踐「搶企業」的總體政策。

今年內就設立保單持有人保障計劃展開公眾諮詢

政府並表示，粵港澳大灣區是香港以內循環「推廣者」角色參與「雙循環」策略的理想切入點，藉以拓展本地保險業的市場。故此，正爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心，並將進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式。

政府期望，以健全發展保險業為重心，建構豐富多元的環球風險管理中心。近期支持發行保險相連證券，以及為所有一般再保險業務、直接保險公司的特定一般保險業務，以及特定保險經紀業務提供稅務寬減的措施將加強業務生態圈的發展，構建香港成為成熟完備的保險樞紐。

政府表示，正爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心，並將進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式。。（中新社）

爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心

另外，保單持有人保障計劃已討論多年。政府將繼續與保監局合作，研究措施以收窄香港的保障缺口。保障型投資相連壽險產品已於最近推出，政府會在今年內就設立保單持有人保障計劃展開公眾諮詢。

在金融科技發展方面，政府表示，致力通過概念驗證測試資助計劃加強跨界別合作。保監局也銳意為行業創新注入動能，包括向四家虛擬保險公司發牌，又在疫情期間推出便利遙距投保和客戶服務的措施。對於綠色和可持續金融，保險業可以通過非劃一的承保政策、具影響力的投資、披露要求和產品創新等把握機會。