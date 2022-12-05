滬港通迎八周年　南向累計2.6萬億內地資金淨流入港股

滬港通近期迎來八周年，港交所﹙0388﹚今天（5日﹚公布過去八年香港與內地股票市場互聯互通機制的主要交易數據。

截至2022年11月30日，北向滬股通和深股通八年累計成交額達89.4萬億元人民幣，累計1.7萬億元人民幣淨流入內地股票市場。香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，激增至2022年11月30日的2.2萬億元人民幣。

南向港股通（包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通）八年累計成交30.4萬億港元，累計2.6萬億港元內地資金淨流入港股市場。內地投資者透過港股通投資港股的持股總額持續攀升， 由2014年底的131億港元，增至2.0萬億港元。

截至2022年11月30日，北向滬股通和深股通今年日均成交額已達1,011億元人民幣，南向港股通今年日均成交額已達305億港元。

港交所︰續不斷優化互聯互通機制

港交所又稱，2022年一系列新舉措開啓了滬深港通新篇章，主要優化措施包括將ETF 納入滬深港通（7 月4 日推出），以及優化滬港通交易日曆以進一步提高互聯互通下的跨市場投資便利性。

此外，香港交易所熱烈歡迎中國證監會於2022年9月宣布的重要舉措，支持將在香港上市的外國公司納入港股通，及港股通推出以人民幣計價交易櫃台。

港交所補充，未來，香港交易所將繼續與廣大用戶、監管機構、內地合作夥伴及市場各方合作，不斷優化互聯互通機制，為兩地市場投資者及發行人創造更多機遇，連接中國與世界。