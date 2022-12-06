光大證券國際料明年恒指上試二萬三　籲留意四大板塊

近日港股低位反彈，重上19000點樓上，光大證券國際預計，2023年恒指有機會上試23000點水平，兼看好四大板塊。另外，該行認為，美元將見頂回調，投資者可趁低吸納四大貨幣。

明年恒指或上試23000點

今年港股面對內外逆境，估值曾跌至歷史低位。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，明年港股仍將面對環球經濟增長放緩、中美關係緊張、地緣政治衝突等不利因素。

不過，他認為，外部通脹逐步恢復平穩，進而紓缓息率急升壓力，以及在內地經濟逐漸復甦下，料市場將重新聚焦於港股市場估值等基本因素，港股將在2023首季有下跌壓力，中長線而言會出現反彈拐點。

光大證券國際預計，明年恒指有機會上試23000點水平，此水平對應2023年預期市盈率約相當於過去5年均值；科指對應全年目標為4600點，而內地上證指數全年的目標為3500點。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，明年港股仍將面對環球經濟增長放緩、中美關係緊張、地緣政治衝突等不利因素。

看好港股四大板塊

板塊部署方面，伍禮賢指出，科技、内需及航空業均能受惠於疫情及經濟逐步改善，而收息股則以穩健財務及現金流提供防守作用。

他續指，投資者可留意國泰航空（0293）、東方航空（0670）、中國中免（1880）、蒙牛（2319）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、領展（0823）以及新創建（0659）。

伍禮賢指出，科技、内需及航空業均能受惠於疫情及經濟逐步改善。（圖片來源：國泰航空）

料美元見頂回調 可趁低吸納四大貨幣

外匯方面，光大證券國際環球市場及外匯策略師黃俊能認為，聯儲局於 2023年的加息步伐預期將明顯放緩，或有機會於第一季後停止加息，債息將因而受壓。減慢加息將降低對經濟的負面影響，並紓缓市場避險情緒。

黃俊能認為，美匯指數近日一舉下破長期上升軌道，失守100天線（109.07）及黃金比率 0.236（108.74）等重要支持位置，中期下降趨勢或已形成，相信已失去再測試 2022 年高位動力。他預期美匯指數已於 115見頂，下方支持水平位於90位置。

他續指，美元見頂回調為外幣交易帶來機會，受惠於國家內部政經情況改善、商品需求擴大及經濟復甦，個別外幣將或出現較為優秀表現，故明年可留意英鎊、澳元、紐元及人民幣，作為復甦概念部署。